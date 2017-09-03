Luksemburg imkansızı başardı

Cuma günü Hollanda'yı sahadan silen Fransa, sahasında Lüksemburg'uer geçemedi. Fransızlar, 34 şut atıp yüzde 76 topa sahip oldukları maçta gol atamadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Tarihi bir puan alan Lüksemburg böylece grubu karıştırdı.

Fransa son 2 maça 17 puanda girerken büyük bir avantaj yakalama fırsatını kullanamamış oldu.