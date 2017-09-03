 Luksemburg imkansızı başardı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Luksemburg imkansızı başardı

    Luksemburg imkansızı başardı

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin en flaş skoru Fransa - Lüksemburg maçından geldi.

    Cuma günü Hollanda'yı sahadan silen Fransa, sahasında Lüksemburg'uer geçemedi. Fransızlar, 34 şut atıp yüzde 76 topa sahip oldukları maçta gol atamadı ve mücadele 0-0 sona erdi. Tarihi bir puan alan Lüksemburg böylece grubu karıştırdı.

    Fransa son 2 maça 17 puanda girerken büyük bir avantaj yakalama fırsatını kullanamamış oldu.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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