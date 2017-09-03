Hollanda, hayata döndü
Fransa karşısında ağır bir yenilgi alan Hollanda, sahasında Bulgaristan'ı 3-1 yenerek hayata döndü ve Dünya Kupası'na katılma şansını son 2 maça taşıdı.
Amsterdam Arena'daki karşılaşmanın hemen başında Proepper ile öne geçen Portakallar, 67'de Robben ile farkı ikiye çıkardı. Ancak 2 dakika sonra Kostadinov farkı bire indirdi. İlk golün sahibi Proepper son sözü söyledi ve Hollanda maçı 3-1 kazandı. Bu sonuçla Hollanda puanını 13'e çıkarıp 3. sıraya yerleşti ve şansını son 2 maça taşıdı.
Ancak 16 puanlı İsveç'in bir sonraki maçı Lüksemburg'la. Bugün Belarus'u 4-0 yenen İsveç'in güçsüz rakibini farklı yenme ihtimal iHollanda'nın şansını oldukça azaltıyor. Son maçta İsveç'i ağırlayacak Portakallar şu anda rakibinden 6 averaj geride bulunuyor.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:44
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
polad sakin ha
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Alanyaspor'un yıldızını istiyor...
Toplam 7
Yorum
kartalyasar Emre AKBABA Antalyaspor ptt 1.ligde iken Emreyi Alanyaspora kiraladı orada iki yıl oynadı süper lige çıktı,2yıldır hala oynuyor.Şimdiye kadar gözünüz,aklınız neredeydi.özellikle son 10 yılda Neyi dogru yaptınız.Yuuuh,yuh.
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Yeni Fener geliyor
Toplam 11
Yorum
yumurta gelince.. soldadonun iyi bir araştırma ile alınmadığını şimdi anlamış olduk...hala fernandao diyor..rvp diyor..
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