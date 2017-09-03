 Hırvatistan, Kosova'yı tek golle geçti – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    , 'yı tek golle geçti

    <a href="/index/hirvatistan?id=900e9636-ba9d-4277-8278-1a4a3f5701ff" class="" rel="tag">Hırvatistan</a>, <a href="/index/kosova?id=cdc82573-1b37-41e2-8cb8-b619d20433a9" class="" rel="tag">Kosova</a>'yı tek golle geçti

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde , evinde 'yı 1 - 0 mağlup etti.

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde , evinde 'yı 1 - 0 mağlup etti.

    Dün aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı'nda oynandı.

    Ev sahibi ekip 'a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti.

    Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek liderliğe yükseldi. ise 1 puanla son sırada yer aldı.

    A Milli Futbol Takımımız, 5 Eylül Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:34
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