Hırvatistan, Kosova'yı tek golle geçti
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova'yı 1 - 0 mağlup etti.
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu mücadelesinde Hırvatistan, evinde Kosova'yı 1 - 0 mağlup etti.
Dün aşırı yağış nedeniye 27. dakikada yarıda kalan karşılaşma, bugün Zagreb kentindeki Maksimir Stadı'nda oynandı.
Ev sahibi ekip Hırvatistan'a 3 puanı getiren tek golü 74. dakikada Domagoj Vida kaydetti.
Hırvatistan bu galibiyetle puanını 16'ya yükselterek liderliğe yükseldi. Kosova ise 1 puanla son sırada yer aldı.
A Milli Futbol Takımımız, 5 Eylül Salı günü Eskişehir Yeni Stadyumu'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak.
- 03 Eylül 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:34
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Markovic geri dönüyor...
Toplam 6
Yorum
bjk 1903 bu adam inanın süper trasfer fb bu adamın bonservisini niye almadı anlamadım tek sorunu sık sakatlanması idi
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Van Persie için flaş iddia
Toplam 8
Yorum
uçan hollandalı bu sene robin van persie nin yılı olacak,görürsünüz iddia ediyorum bu yıl şov yapacak.bu sezon en az 3 gol atacak,en az 3.büyük golcüsün
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Arda'nın forma numarası belli oldu
Toplam 3
Yorum
Fatih51 Harika bir haber şimdi işte gerçekten şampiyonluğun en büyük adayıyz:D
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