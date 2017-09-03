 Eljif’li Makedonya İsrail’e patladı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Eljif’li Makedonya İsrail’e patladı

    Eljif’li Makedonya İsrail’e patladı
    Dünya Kupası elemelerinde gecenin sürprizini Makedonya yaptı. G Grubu'Nda oynanan maçta Makedonlar, İsrail deplasmanında 1-0 kazanırken Goran Pandev'in attığı golün asistini Fenerbahçe'nin yeni transferi Eljif Elmas yaptı.
    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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