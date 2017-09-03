Belçika, Dünya Kupası biletini aldı

Karaiskaki Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken, son 20 dakikada goller ardı ardına geldi. 70. dakikada konuk takım, Verthongen'in golüyle öne geçti. Ev sahibi 2 dakika sonra Zeca ile skora dengeyi getirdi. Ancak Yunanistan'ın beraberlik sevinci sadece 2 dakika sürdü. 75'te Lukaku sahneye çıktı ve maçı Belçika'ya getirdi.

2-1'lik galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Belçika, son 2 maça 2. sıradaki Bosna'nın 8 puan önünde girdi ve Rusya'daki Dğnya Kupası'na katılmayı başaran ilk takım oldu.

Ev sahibi Rusya'nın dışında Brezilya, İran, Japonya ve Meksika Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar.