 Belçika, Dünya Kupası biletini aldı – Fotomaç – 03 Eylül 2017
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    03 Eylül 2017, Pazar
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    Belçika, Dünya Kupası biletini aldı

    Belçika, Dünya Kupası biletini aldı

    Avrupa Elemeleri'nden Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ilk takım Belçika oldu. H Grubu'nda Yunanistan'a konuk olan Belçika, 2-1'lik galibiyetle bileti kaptı.

    Karaiskaki Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken, son 20 dakikada goller ardı ardına geldi. 70. dakikada konuk takım, Verthongen'in golüyle öne geçti. Ev sahibi 2 dakika sonra Zeca ile skora dengeyi getirdi. Ancak Yunanistan'ın beraberlik sevinci sadece 2 dakika sürdü. 75'te Lukaku sahneye çıktı ve maçı Belçika'ya getirdi.

    2-1'lik galibiyetle puanını 22'ye çıkaran Belçika, son 2 maça 2. sıradaki Bosna'nın 8 puan önünde girdi ve Rusya'daki Dğnya Kupası'na katılmayı başaran ilk takım oldu.

    Ev sahibi Rusya'nın dışında Brezilya, İran, Japonya ve Meksika Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen takımlar.

    1. 03 Eylül 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:44
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