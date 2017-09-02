Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak
Son dönemde yaptığı tesis atılımıyla Avrupa'yı sollayan Türkiye bunun semeresini görmeye başladı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın organizatörlerinden birinin Türkiye olacağını açıkladı. Turnuvayı Polonya, Macaristan ve Çekya ile birlikte organize edeceğiz. Türkiye'de bir grup maçlarının tamamı, çeyrek final, yarı final ve final maçı oynanacak. Bu organizasyona son olarak 1967'de ev sahipliği yapmıştık.
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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