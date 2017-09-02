Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak

Son dönemde yaptığı tesis atılımıyla Avrupa'yı sollayan Türkiye bunun semeresini görmeye başladı.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın organizatörlerinden birinin Türkiye olacağını açıkladı. Turnuvayı Polonya, Macaristan ve Çekya ile birlikte organize edeceğiz. Türkiye'de bir grup maçlarının tamamı, çeyrek final, yarı final ve final maçı oynanacak. Bu organizasyona son olarak 1967'de ev sahipliği yapmıştık.