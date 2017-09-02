 Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak – Fotomaç – 02 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Eylül 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak

    Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak

    Son dönemde yaptığı tesis atılımıyla Avrupa'yı sollayan Türkiye bunun semeresini görmeye başladı.

    Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Aleksandar Boricic, 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın organizatörlerinden birinin Türkiye olacağını açıkladı. Turnuvayı Polonya, Macaristan ve Çekya ile birlikte organize edeceğiz. Türkiye'de bir grup maçlarının tamamı, çeyrek final, yarı final ve final maçı oynanacak. Bu organizasyona son olarak 1967'de ev sahipliği yapmıştık.
    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa Şampiyonası Türkiye’de olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.