 Almanya'dan 7'de 7 – Fotomaç – 02 Eylül 2017
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    02 Eylül 2017, Cumartesi
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    Almanya'dan 7'de 7

    Almanya'dan 7'de 7

    2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.

    Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.

    Elemelerde C Grubu'nda Almanya deplasmanda Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan maçta Almanya 4. dakikada Timo Werner'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 78. dakikada Vladimir Darida'nın attığı golle skora 1-1'lik eşitlik getirse de Almanya 88. dakikada Mats Hummels'in kafa golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

    D Grubu'nda Danimarka konuk ettiği Polonya'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Thomas Delaney, 42. dakikada Andreas Cornelius, 59. dakikada Nicolai Jorgensen ve 80. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

    Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

    C Grubu:

    Çekya-Almanya: 1-2

    Norveç-Azerbaycan: 2-0

    San Marino-Kuzey İrlanda: 0-3

    E Grubu:

    Kazakistan-Karadağ: 0-3

    Danimarka-Polonya: 4-0

    Romanya-Ermenistan: 1-0

    F Grubu:

    Litvanya-İskoçya: 0-3

    Malta-İngiltere: 0-4

    Slovakya-Slovenya: 1-0



    1. 02 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:38
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