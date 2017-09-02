Almanya'dan 7'de 7
2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasına, 3 grupta oynanan 9 maçla devam edildi.
Rusya'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde C, E ve F gruplarında 9 karşılaşma oynandı.
Elemelerde C Grubu'nda Almanya deplasmanda Çekya'yı 2-1 yendi. Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanan maçta Almanya 4. dakikada Timo Werner'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Ev sahibi ekip 78. dakikada Vladimir Darida'nın attığı golle skora 1-1'lik eşitlik getirse de Almanya 88. dakikada Mats Hummels'in kafa golüyle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
D Grubu'nda Danimarka konuk ettiği Polonya'yı 4-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Thomas Delaney, 42. dakikada Andreas Cornelius, 59. dakikada Nicolai Jorgensen ve 80. dakikada Christian Eriksen kaydetti.
Gruplarda oynanan 9 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
C Grubu:
Çekya-Almanya: 1-2
Norveç-Azerbaycan: 2-0
San Marino-Kuzey İrlanda: 0-3
E Grubu:
Kazakistan-Karadağ: 0-3
Danimarka-Polonya: 4-0
Romanya-Ermenistan: 1-0
F Grubu:
Litvanya-İskoçya: 0-3
Malta-İngiltere: 0-4
Slovakya-Slovenya: 1-0
- 02 Eylül 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:38
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Sola güneş doğacak
Toplam 13
Yorum
hufington Adam gelmiyor siz hala gelecek diye haber yapin.
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G.Saray'a Asamoah'tan kötü haber
Toplam 11
Yorum
hufington Butun yumurtalari bir tek sepete koyup Italyanlara guvenirsen boyle olur. kimi alacaksin simdi? Kime gitsen sana iki katina gecirecek...
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Beni alın
Toplam 6
Yorum
KARTAL VOLKAN ŞEN İYİ BİR FUTBOLCU AMA SEÇTİĞİ KULUP İNSANI YA VEZİR EDER YA REZİL EDER.
Almanya'dan 7'de 7 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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