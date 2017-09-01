Trabzonspor'da ayrılık

Trabzonspor'un geçen sezon başında Zenit'ten 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve devre arasında 1,5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiraladığı Ramil Sheidaev, Azerbaycan'ın Karabağ takımına transfer oldu.

Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, geçen sezonu Slovakya ekibinde tamamlayan Azerbaycan asıllı Rus forvet, 1,5 yılını doldurmadan Zilina ile sözleşmesini feshetti.

21 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı unvanını elde eden Karabağ ile anlaştı.

Bordo-mavili kulüp Sheidaev'in transferini onay verirken, genç futbolcu kiralık olarak Karabağ'da forma giyecek.



