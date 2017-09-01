Trabzonspor'da ayrılık
Karabağ, Trabzonspor'dan Ramil Sheidaev'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trabzonspor'un geçen sezon başında Zenit'ten 4 yıllığına kadrosuna kattığı ve devre arasında 1,5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiraladığı Ramil Sheidaev, Azerbaycan'ın Karabağ takımına transfer oldu.
Bordo-mavili kulüpten alınan bilgiye göre, geçen sezonu Slovakya ekibinde tamamlayan Azerbaycan asıllı Rus forvet, 1,5 yılını doldurmadan Zilina ile sözleşmesini feshetti.
21 yaşındaki genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek ilk Azerbaycan takımı unvanını elde eden Karabağ ile anlaştı.
Bordo-mavili kulüp Sheidaev'in transferini onay verirken, genç futbolcu kiralık olarak Karabağ'da forma giyecek.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:57
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Sosa ısrarı
Toplam 7
Yorum
erol yönetemeyimin laflara bak;hocanın istediğini almaya çalışıyoz,ince eleyip sık dokuyoruz,sabahlara kadar çalışıyoruz,kampa yetişecek.yazık...
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Cenk'e Niasse engeli!
Toplam 8
Yorum
bjk smokie :) her işte bir hayır vardır. CL'de katlarsın sen değerini Crystal Palace.- Newcastle olmaz Arsenal olur kimbilir ;) ;) kapasite teknik var. ;)
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Beşiktaş'tan sağ bek operasyonu
Toplam 9
Yorum
Ali Doru bi tercih olur ahmet hemen alinsin seneye bu takim genclerle dolmali atiba . Tosic.aldirono.koarezma tolga bayko
Trabzonspor'da ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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