Pepe ve Q7’li Portekiz galip

Beşiktaşlı oyuncular Pepe ve Quaresma'nın formasını giydiği Portekiz, Faroe Adaları'nı 5-1 yendi. Ronaldo'nun hat trick yaptığı maçta Pepe 90 dakika oynadı. Q7, 59. dakikada maça dahil oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Macaristan-Letonya: 3-1, İsviçre-Andorra: 3-0.