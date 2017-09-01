Pepe ve Q7’li Portekiz galip
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 04:12
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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