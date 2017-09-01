 Pepe ve Q7’li Portekiz galip – Fotomaç – 01 Eylül 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Eylül 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Pepe ve Q7’li Portekiz galip

    Pepe ve Q7’li Portekiz galip
    Beşiktaşlı oyuncular Pepe ve Quaresma'nın formasını giydiği Portekiz, Faroe Adaları'nı 5-1 yendi. Ronaldo'nun hat trick yaptığı maçta Pepe 90 dakika oynadı. Q7, 59. dakikada maça dahil oldu. Diğer sonuçlar şöyle: Macaristan-Letonya: 3-1, İsviçre-Andorra: 3-0.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 04:12
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe ve Q7’li Portekiz galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.