 Messi Muslera'yı geçemedi – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    'yı geçemedi

    Messi Muslera'yı geçemedi

    Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde , konuk ettiği Ekvador'u 2-0 yenerken, Arjantin ise deplasmanda ile 0-0 berabere kaldı.

    Rusya'da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası'nın Güney Amerika Elemeleri'nin 15. haftasında 5 karşılaşma oynandı.

    Porto Alegre kentindeki Gremio Arena'da Dünya Kupası vizesini garantileyen ile Ekvador karşı karşıya geldi.

    İlk yarısı golsüz geçen müsabakada ev sahibi Brezilya, 69. dakikada Paulinho ve 76. dakikada Philippe Coutinho ile bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve açık ara puan farkıyla grup liderliğini sürdürdü.

    Gruptan çıkma olasılığını riske sokan ile Arjantin ise Uruguay'ın başkenti Montevideo'daki Centenario Stadı'nda karşılaştı. İki takım da yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando , karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

    Bu sonucun ardından Uruguay, 24 puanla grupta üçüncü sırayı alırken, Arjantin ise 23 puanla beşinci sırada kaldı.

    Bu arada, Uruguaylı yıldız Luis Suarez ile Barcelona'dan takım arkadaşı Arjantinli Lionel , formalarının önünde 20 ve 30 rakamlarıyla sahaya çıktı. İki futbolcunun, Arjantin ve Uruguay'ın 2030 FIFA Dünya Kupası'na ortaklaşa ev sahipliği yapmak için başvuruda bulunmasına dikkati çekmek amacıyla 20 ve 30 rakamlarıyla sahaya çıktıkları belirtildi.

    Grubun diğer maçlarında Paraguay, deplasmanda Şili'yi 3-0, Peru ise konuk ettiği Bolivya'yı 2-1 yendi. Grup ikincisi Kolombiya da konuk olduğu Venezuela ile 0-0 berabere kaldı.

    CONMEBOL 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G B M A Y Av P
    Brezilya 15 11 3 1 37 10 27 36
    Kolombiya 15 7 4 4 18 15 3 25
    Uruguay 15 7 3 5 26 17 9 24
    Şili 15 7 2 6 24 22 2 23
    Arjantin 15 6 5 4 15 14 1 23
    Peru 15 6 3 6 24 24 0 21
    Paraguay 15 6 3 6 16 21 -5 21
    Ekvador 15 6 2 7 23 22 1 20
    Bolivya 15 3 1 11 13 34 -21 10
    Venezuela 15 1 4 10 17 34 -17 7
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 13:40
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