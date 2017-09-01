Hollanda, Fransa'da dağıldı!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Fransa, sahasında Hollanda'yı 4-0 mağlup etti.
Maça etkili başlayan Fransa, aradığı golü 14. dakikada Griezmann'ın ayağından buldu. İlk yarıyı bu golle geride kapatan Hollanda, 2. yarıda da 10 kişi kaldı. 5 dakika arayla iki sarı kart gören Strootman 61. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. 73. dakikada jeneriklik bir gol atan Lemar, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen isim ise 90+1. dakikada Mbappe oldu: 4-0!
Öte yandan maça yedek başlayan Van Persie, 64. dakikada oyuna girse de etkili olamadı. Eski Galatasaraylı Sneijder ise ilk 11'de başladığı maçın ikinci yarısında kenara geldi.
Bu sonuçla 16 puana yükselen Fransa grup liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Hollanda ise 4. sıraya geriledi.
- 01 Eylül 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:47
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Yıldız futbolcu ayrıldı
Toplam 18
Yorum
NE YILDIZ BE!! Yildiz Futbolcu alan yok, zorla kiralamak icin takim araniyor, Beceriksiz, kendini gelistiremeden yaslanacak zavalli..
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Transfer için çalışıyoruz
Toplam 5
Yorum
Tuncay61 Transfer istemiyoruz Basta yönetim olarak siz gidin yanınızdada Ersun yanalı getirin ALLLAH askına dusun yakamızdan
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"İyi yolda ilerliyoruz"
Toplam 10
Yorum
Tuncay 61 Baskan ve yönetim şanpiyonluga inanmamıs şanpiyonluga inansa ilk basta Ersun yanalı gönderirdi baskan ve yönetim taraftarı iyi kandırıyor
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