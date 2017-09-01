 Bosna’ya büyük şok – Fotomaç – 01 Eylül 2017
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    01 Eylül 2017, Cuma
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    Bosna’ya büyük şok

    Bosna’ya büyük şok
    Başakşehirli Edin Visca'nın 1 gol attığı maçta Bosna Hersek, Güney Kıbrıs karşısında büyük şok yaşadı. İlk yarıyı 2-0 önde bitiren Bosna, maçı 3-2 kaybetti. Lider Belçika grubun zayıf ekibi Cebelitarık'ı 9-0 yendi. Yunanistan- Estonya maçı 0-0 bitti.
    1. 01 Eylül 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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