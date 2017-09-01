Belçika, Cebelitarık'ı gole boğdu

15. dakikada Deren Ibrahim'in kendi kalesine attığı gol perdeyi açarken, Meunier, Witsel, Eden Hazard ve Lukaku'nun iki golüyle Belçika, devreyi, 6-0 önde kapatı. Bu arada Axel Witsel 40. dakikada kırmızı kart görünce Belçika 10 kişi kaldı.

Eksik kalmasına rağmen ikinci yarıda hız kesmeyen Belçika, Munier (2) ve Lukaku'yla skor tabelasına tarihi bir fark yazdırdı: 9-0.

Bu sonuçla 19 puana yükselen Belçika liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.