Hollanda, Fransa'da dağıldı!
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri A Grubu'nda Fransa, sahasında Hollanda'yı 4-0 mağlup etti.
Maça etkili başlayan Fransa, aradığı golü 14. dakikada Griezmann'ın ayağından buldu. İlk yarıyı bu golle geride kapatan Hollanda, 2. yarıda da 10 kişi kaldı. 5 dakika arayla iki sarı kart gören Strootman 61. dakikada takımını 10 kişi bıraktı. 73. dakikada jeneriklik bir gol atan Lemar, 88. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve farkı üçe çıkardı. Maçın skorunu belirleyen isim ise 90+1. dakikada Mbappe oldu: 4-0!
Öte yandan maça yedek başlayan Van Persie, 64. dakikada oyuna girse de etkili olamadı. Eski Galatasaraylı Sneijder ise ilk 11'de başladığı maçın ikinci yarısında kenara geldi.
Bu sonuçla 16 puana yükselen Fransa grup liderliğini sürdürdü. 10 puanda kalan Hollanda ise 4. sıraya geriledi.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:43
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
Toplam 1
Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
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