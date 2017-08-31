FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti - Sırbistan karşılaşmasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti ile Sırbistan takımları arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.
İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:35
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Daha gaza basmadık
Toplam 4
Yorum
Yetti Gari Doğru diyor eksikler bariz belli biraz daha zaman lazım duran toplara da bir çare bulmak şart.
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Arfa heyecanı
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Mayısta transferler bitecekti.Dönem bitiyor hala oyuncu arıyorlar.Bu saatten sonra geçmiş olsun ..Taraftarı oyalayıp suçu hocaya yıkacaklar.
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Galatasaray, Asamoah'ı bitirdi!
Toplam 10
Yorum
eleman linnesi sag bek olarak aldik adamin icinde sol bek cikti.asamoahin yedegi linnes, marianonun yedegi denayer.denayer sag bekte oynuyo.
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