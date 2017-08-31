FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti ile Sırbistan takımları arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.



İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak