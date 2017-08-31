 FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
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    31 Ağustos 2017, Perşembe
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    FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

    Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti - Sırbistan karşılaşmasında düdük çalacak.

    FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, İrlanda Cumhuriyeti ile Sırbistan takımları arasında 5 Eylül Salı günü oynanacak olan FIFA Dünya Kupası 2018 Avrupa Elemeleri D Grubu müsabakasını yönetecek.

    İrlanda'nın Dublin şehrindeki Aviva Stadyum'unda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hüseyin Göçek olacak

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:35
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