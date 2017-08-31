Belçika, Cebelitarık'ı gole boğdu
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Belçikai Cebelitarık'ı 9-0 mağlup etti. Belçika'nın sağ beki Munier, 90 dakikada yaptığı 3 gol, 4 asistle maça damgasını vurdu.
15. dakikada Deren Ibrahim'in kendi kalesine attığı gol perdeyi açarken, Meunier, Witsel, Eden Hazard ve Lukaku'nun iki golüyle Belçika, devreyi, 6-0 önde kapatı. Bu arada Axel Witsel 40. dakikada kırmızı kart görünce Belçika 10 kişi kaldı.
Eksik kalmasına rağmen ikinci yarıda hız kesmeyen Belçika, Munier (2) ve Lukaku'yla skor tabelasına tarihi bir fark yazdırdı: 9-0.
Bu sonuçla 19 puana yükselen Belçika liderliğini sürdürdü. Cebelitarık ise 0 puanda kaldı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:06
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
DELIMAVI_951@hotmail.com Fenerbahçeli yöneticiler transferler yapacaz diye taraftarlarla dalga geçiyor eğleniyor.
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Gelecek sezonun ilk transferi
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Yorum
znf Artık çok ağır.............
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Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması!
Toplam 20
Yorum
mossoro bi gs haberlerine bakıyorum birde fb bir cacık olmaz bu sene de fener den.1 günde 2 transfer bitirirmiş gs. Gelecek 2 sene de gs şampiyon:(
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