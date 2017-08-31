 Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'da – Fotomaç – 31 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Ağustos 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Alex Oxlade-, 'da

    Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'da

    İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Arsenal'de forma giyen Alex Oxlade-'i kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jürgen Klopp'un isteği doğrultusunda İngiliz milli oyuncu Alex Oxlade-'in Arsenal'den transfer edildiği ve 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

    İngiliz basınına göre, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Oxlade-Chamberlain için , Arsenal'e 35 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

    İngiltere Milli Takımı'nda da görev alan Alex Oxlade-Chamberlain, 6 sezon boyunca giydiği Arsenal formasıyla 198 karşılaşmada 20 gol attı.

    1. 31 Ağustos 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:35
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.