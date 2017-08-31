Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'da
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Arsenal'de forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Jürgen Klopp'un isteği doğrultusunda İngiliz milli oyuncu Alex Oxlade-Chamberlain'in Arsenal'den transfer edildiği ve 24 yaşındaki oyuncuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
İngiliz basınına göre, yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Oxlade-Chamberlain için Liverpool, Arsenal'e 35 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.
İngiltere Milli Takımı'nda da görev alan Alex Oxlade-Chamberlain, 6 sezon boyunca giydiği Arsenal formasıyla 198 karşılaşmada 20 gol attı.
- 31 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:35
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Beşiktaş Cenk'in alternatifini belirledi
Toplam 3
Yorum
forvet ben olsam bony yada arsenal dan perez i alırdım fiko kulubede bekleyenleri ucuza almasını bilir
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Vida geliyor Talisca satın alınıyor
Toplam 8
Yorum
u.açar vida inter e giderse.Beşiktaş ımda inter den miranda yı alsın.
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Isla: Daha iyi olacağız
Toplam 1
Yorum
fb merak etme basak sehır bu fb yıkar zaten sampıon olamayacagız
Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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