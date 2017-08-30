Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı

Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin de gündeminde olan milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.

İspanyol ulusal haber ajansı EFE'nin haberine göre, Celta Vigo, Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyecek.

Dün gece saatlerinde İspanya'ya giden ve bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak, İspanyol ekibinden yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.



İspanya'ya Türk futbolcu akını

Emre Mor bu sezon Enes Ünal ve Cenk Gönen'den sonra İspanya La Liga'ya transfer olan 3. Türk futbolcu oldu. Celta Vigo'nun Emre'yi kadrosuna katmasının ardından La Liga'daki Türk futbolcu sayısı da 5'e yükseldi. Gelecek sezon İspanya Ligi'nde Arda Turan (Barcelona), Emre Çolak (Deportivo), Cenk Gönen (Malaga) ve Enes Ünal (Villareal) ülkemizi temsil edecek.



Emre Mor imzayı attı

Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor 5 yıllık sözleşmeye imza attı.







EMRE MOR SÖZ VERDİ

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Celta Vigo'ya transfer olan milli futbolcu Emre Mor, yeni takımına gol ve asist sözü verdi.

Kulübün internet sitesinde yayımlanan demecinde Emre, "Goller atıp, asistler yapıp Celta'nın La Liga'da en fazla sayıda maç kazanmasına yardımcı olmak istiyorum." ifadesini kullandı.

İyi futbol oynamayı amaçladıklarını belirten 20 yaşındaki Emre, "Teknik kapasitemle takıma yardımcı olmayı umuyorum." diye görüş belirtti. Emre ayrıca La Liga'da oynanan futbolun hayranı olduğunu sözlerine ekledi.

Celta Vigo Kulübü ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Emre Mor, A Milli Takım kampına katılmak üzere Türkiye'ye hareket etti.