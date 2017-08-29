Xavi'ye piyango çıktı
Katar'ın El Sadd takımında forma giyen İspanyol futbolcu Xavi Hernandez, bir banka tarafından gerçekleştirilen piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali (225 bin avro) ikramiye kazandı.
Bankanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, başkent Doha'da yılda bir gerçekleştirilen piyango çekilişinde verilen 1 milyon Katar riyali değerindeki büyük ikramiyenin Xavi'ye çıktığı bildirildi.
Açıklamada, büyük ödülü kazanan Xavi'nin temsili çeki banka yetkililerinden teslim aldığı sırada çekilen fotoğrafına yer verildi.
Barcelona'nın altyapısından yetişen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Xavi, ülkesinde 17 yıl forma giydikten sonra 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 20:15
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Kocaman'dan eleştirilere cevap
Toplam 25
Yorum
mehmet Fener seyircisi yetenekli oyuncu ister.(ama sakat değil!) Yetenekli oyuncu oynat takımı istediğin şekilde çalıştır sana kalmış.
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F.Bahçe'den Ben Arfa ve Fred hamlesi
Toplam 27
Yorum
İkisi de çok iyi futbolcu Takımı doğru kurgulamak gerekiyor, alınan futbolcuları en verim alınabilecek mevkilere doğru taktik ile yerleştirmek gerekiyor, aykut zayıf
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 17
Yorum
west bu adam fenerbahçeye gelirse yılın transferi olur.futbolu bilende bilmeyende konuşuyor.ben arfa süper yıldız
Xavi'ye piyango çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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