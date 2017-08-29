 Xavi'ye piyango çıktı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    'ye piyango çıktı

    Xavi'ye piyango çıktı

    Katar'ın El Sadd takımında forma giyen İspanyol futbolcu Hernandez, bir banka tarafından gerçekleştirilen piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali (225 bin avro) ikramiye kazandı.

    El Sadd forması giyen İspanyol futbolcu Hernandez, Doha'da bir bankanın piyango çekilişinden 1 milyon Katar riyali ikramiye kazandı.

    Bankanın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, başkent Doha'da yılda bir gerçekleştirilen piyango çekilişinde verilen 1 milyon Katar riyali değerindeki büyük ikramiyenin Xavi'ye çıktığı bildirildi.

    Açıklamada, büyük ödülü kazanan Xavi'nin temsili çeki banka yetkililerinden teslim aldığı sırada çekilen fotoğrafına yer verildi.

    Barcelona'nın altyapısından yetişen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Xavi, ülkesinde 17 yıl forma giydikten sonra 2015'te El Sadd'a transfer olmuştu.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:15
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