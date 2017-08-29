UEFA'dan Erol Ersoy'a görev
UEFA gözlemcisi Erol Ersoy, 2019 Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası Eleme Turu 5. Grup'ta, İsrail ile Azerbaycan arasında 31 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmada görevlendirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ersoy'un, UEFA tarafından hakem gözlemcisi olarak İsrail-Azerbaycan maçında görevlendirildiği belirtildi.
İsrail'in Akka şehrindeki Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 22:01
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