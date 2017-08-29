UEFA'dan Erol Ersoy'a görev

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ersoy'un, UEFA tarafından hakem gözlemcisi olarak İsrail-Azerbaycan maçında görevlendirildiği belirtildi.

İsrail'in Akka şehrindeki Belediye Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.