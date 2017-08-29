"İsim ver Aykut hocam"

ÖZBOSTAN: Aykut Kocaman, 'Şampiyon olacağız' diye umut dağıtıyor ama eleştiriye de açık olmalı.

BİLGİÇ: Kocaman şampiyonluk hedefini oyuncunun kafasına sokmazsa, sahadaki verimi artıramaz.

TÜZEMEN: Kocaman, başkanın ağzından konuşuyor. Aziz Başkan, Türkiye'de medyaya en çok çatan kişidir. Aykut hoca isim vermelidir!

Aykut Kocaman ısrarla "Şampiyon olacağız.. Bu net" diyor. Kocaman'ın bu sözlerine camia inanıyor mu? Basını suçlaması için ise ne düşüyorsunuz?

MURAT ÖZBOSTAN: Hoca 2 seferdir bu tür açıklamalar yapıyor. Tabii ki kendi takımını ve camiasını diri tutması lazım. Hatırlarsanız, Dick Advocaat geçen sene tam tersi bir görüntü çiziyor ve "Takım kötü, oyuncular yeterli değil, şampiyonluk zor" diyerek, çalışma grubunda sürekli özgüven kaybı yaşatıyordu. Şimdi Kocaman'ın, 'Biz şampiyon olacağız' cümlelerini kurması kadar doğal bir şey olamaz. Fakat, Aykut hoca bir yanlışından da geri dönmeli… Camiaya umut veriyor ama kendisini eleştiren spor medyası için de sözler sarf ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü eleştiriye açık olmalı. Kimseye kızmamalı. Medya hocanın kara kaşını, gözünü, giyinimi mi eleştiriyor!. Sahadaki performansına yorum yapıyor. Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı basın toplantısında kullandığı sözlerde kızgınlık var. Keşke Vardar'a elendikten sonra da basın toplantısında bir şeyler söyleyebilseydi!

METİN TEKİN: Tabii ki bir teknik adamın, oyuncu grubunu ve camiayı motive etmesi önemlidir. Bunu da başarının bir payı olarak görüyor ama bazen gerçekler, hayallerinize çok kısa sürede darbe vurabilir.

GÜRCAN BİLGİÇ: F.Bahçe Teknik Direktörü için hedef şampiyonluktur. Olur veya olmaz ama o hedefe yürümek zorunda. İki sezondur mağlubiyetlere alışmış, puan kayıpları normal karşılanan bir kadronun başında. Eğer şampiyonluk hedefini ve bu hedeften doğan kazanma zorunluluğunu oyuncusunun kafasına sokmazsa sahadaki verimi de inancı da artıramaz. Çok geriye gitmeyelim, Mustafa Denizli de Beşiktaş'ın başındayken aynı baskıyı ve stratejiyi kurmuştu ve kupayı kaldırmıştı.

LEVENT TÜZEMEN: Montaigne şöyle der: "Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez.." Kocaman da sürekli, "Şampiyon olacağız" diyerek oyuncularını hedefe odaklamaya çalışıyor. Aykut hoca şampiyonluk kelimesini dilinden düşürmeyerek hem camiasına, hem taraftarlarına 'Bize güvenin, destekleyin' derken özellikle oyuncularına, 'Şampiyon olacak kaliteye ve kapasiteye sahipsiniz' mesajını veriyor. Aykut hocanın, "Şampiyon olacağız" söyleminin eyleme dönüşmesi için F.Bahçe'nin kazanan takım hüviyetine bürünmesi gerekir. Ayrıca Aykut Kocaman, başkanın ağzından konuşuyor. Aziz Başkan, Türkiye'de medyaya en çok çatan kişidir. Aykut Hoca da rol çalıyor ve basına yükleniyor. Ama cesur davranmalı, suçladığı kişilerin isimlerini Aziz Başkan gibi korkmadan vermelidir.







DÜŞENİN BİR YERİ KIRILIR

Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında 3 puanı zor aldı.. Bu takım gelecek adına size ne kadar umut veriyor. Başakşehir maçı bir kırılma mı olur?

BİLGİÇ: Aykut hoca sabırlı ve doğru bir strateji ile yol alıyor. 7. resmi maçında ilk kez santrforuyla (Soldado) ve ofansif orta sahasıyla (Giuliano) oynadı. Transferlerin gecikmesi bir tarafa elindeki oyuncuların formsuzluğuyla ve sakatlığıyla uğraşıyor. Bunun üstüne bir de sıkışık fikstür ve zor rakipler eklendi. Hepsini aşsa bu kez de kendi seyircisinin oyuncularına yaptığı baskıyla uğraşıyor. İlk defa bu hafta şansı yaver gitti.

ÖZBOSTAN: Her maçta farklı 11 sahaya sürüyor. Mesela G.Birliği maçında Kameni yok Volkan var, İsmail yok Hasan Ali var.. Giuliano ve Soldado 11'deydi. Hocanın bir takım kurmaya çalıştığını anlıyoruz ama işi kolay değil. Başakşehir maçı çok önemli. Fenerbahçe için bir kırılma anı olur. Ya kazanır, "Ben varım" der, ya da kaybederse Fenerbahçe'de birçok değişiklik gündeme gelir.

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe'de en büyük sorun kadro istikrarsızlığı. Ayrıca Avrupa ve lig oynanırken transfer sürüyor ve oyuncular gidiyor, geliyor. Esas F.Bahçe 8 Eylül'den sonra sahne alır. Çünkü kadro istikrarı adına taşlar yerine oturmaya başlar. F.Bahçe-Başakşehir maçı "İp üzerinde iki cambaz" hikayesine benzer. İpten düşenin bir yerleri kırılabilir.

METİN TEKİN: F.Bahçe'nin önünde çok önemli 3 maç var: Başakşehir, Alanya ve Beşiktaş… Bu 3 maçtan çıkacak puan ligdeki kaderini belirleyebilir. Ama şunu söylemek gerek, Fenerbahçe, artık bireysel becerilerin dışında başka bir oyun bulmak zorunda.







NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK

Lucescu mesaiye başladı. Ukrayna ve Hırvatistan maçları için umudunuz ne? Oğuzhan önce çağrılmadı fakat dün ani bir kararla Milli Takım'a alındı? Bu karar için yorumunuz nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ: Ben mucize beklemiyorum. Bu maçlarda bakacağım tek şey, oyun kalitesi ve taktik anlayış olacaktır. Çünkü Milli Takım'ı oluşturan oyuncuların bir günde yıldızlaşması mümkün değil. Üstelik sezon başını yaşarken form problemleri de beraberinde geliyor. Lucescu bunları bilecek ve anlayacak tecrübeye sahip. Bize gösterdiği kalesini tehlikelerden uzak tutacak ve gol için pusuya yatacak bir anlayış.

Nasıl Burak Yılmaz'ın sakatlığı hesapları bozduysa Milli Takım seçimindeki tercihlerden doğan kaos da ayrı bir problem yaratacaktır. Sadece Oğuzhan Özyakup konusundaki gidiş gelişler değil, Arda'nın da kadroya çağrılması bir muamma. Oğuzhan'ı neye göre almadın ya da hiç maç oynamayan Arda'da ne gördün de aldın? Bir ezber ve duygular üstüne seçimlerle kaliteden uzaklaşılmış bir eşikteyiz. Bu nedenle mucize beklemekten başka şansımız yok.

MURAT ÖZBOSTAN: İşimiz zor.. Yeni bir teknik adamımız var. Ancak bir mucize olursa iyi sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Daha maçlar oynanmadan, o seçildibu seçilmedi tartışmalarına girdik. Doğru ya da yanlış seçim… Bu kadar üzerine gidilmemeli.. Lucescu seçimlerini yaptı. Benim anlamadığım, aday kadronun açıklanmasının ardından Oğuzhan'ın yapılan yorumlar üzerine dün kadroya aniden çağrılması. Oğuzhan iyi bir futbolcu. O kadroda olmayı da hak ediyor. Ama neden ilk açıklandığı gün almadınız da üç gün sonra bu tercihte bulundunuz ki.. Tayfur Havutçu (Lucescu'nun yardımcısı) beyanat veriyor. Diyor ki "Taktik gereği almadık. Bundan sonraki maçlarda bizimle olacak." Bu nasıl bir açıklama! Hadi bugün ne diyeceksin? Adama sormazlar mı 'Taktik mi değişti hocam?'… Milli Takım yardımcı hocalarının tecrübeli, nerede nasıl konuşmasını bilen, iyi bir iletişimci olması lazım. Havutçu daha ilk maçına çıkmadan bu açıklamalarıyla sınıfta kalmıştır. Oğuzhan'a dönersek, verilen karar hayırlı uğurlu olsun. Geç ama doğru karar. Keşke ilk gün açıklanan listede olsaydı. Bir de Onur Kıvrak!

METİN TEKİN: Bana göre bu iki maç, Milli Takım'ın Dünya Kupası kaderini belirleyecek. Tabii ki en büyük avantaj Lucescu'nun Ukrayna tecrübesi. Oğuzhan'ın Milli Takım'a çağrılışı ise soru işaretleri barındırıyor. Bu tutarsızlığın nasıl bir teknik cevabı vardır, bunu bulamıyorum. Yardımcı antrenör Tayfun Havutçu, taktik gereği alınmadığını söylemişti. Yani şimdi taktik mi değişti? Özellikle bu açıklamadan alınmasına mantıkla cevap veremiyorum.

LEVENT TÜZEMEN: Lucescu iyi bir taktik uzmanıdır ve rakibe göre doğru oyun planlar. Ukrayna ve Hırvat maçlarında oyuncu seçimleri kadar Luce'nin taktiği Milli Takım'ın puan veya puanlar alması için ciddi güç olacaktır. Bu iki maçtan Milli Takım'ın 4 puan alacağını düşünüyorum. Arda Turan sonrası Milli Takım'ın oyun lideri kesin Oğuzhan olacaktır. Oğuzhan'daki oyun zekasını görmeyen ve kadroya çağırmayanlar büyük bir ayıba imza atmışlardı. Kadroyu belirleyenler aniden çark edip 'Pardon' dedi. Oğuzhan, Bursa maçından sonra, "Milli Takım'a davet edilmemem konusunda aklıma başka şeyler geliyor.." demeseydi bu pardon denir miydi? Benim aklım menajer ilişkilerine gidiyor. Acaba birileri Oğuzhan'a, 'Bırak yabancı menajeri, dön yerliye' mi demek istedi?







TUDOR'U ÖVMEK İÇİN DAHA ERKEN

Galatasaray camiası üçte üç yapan Tudor'a artık inanmalı mı?

LEVENT TÜZEMEN: Lig boyu kısa iken, "Rüya takım" yakıştırması rehavet yaratır, ayakları yerden keser. Bir gün gelecek Galatasaray da puan veya puanlar kaybedecek. Tudor'un farkını o zaman görmek daha doğru olur. Tudor'u övmek için daha çok erken. Alınan tüm yeni oyuncuları Tudor sahaya sürdü ve verim aldı. Hırvat hoca davranışlarını yeniden gözden geçirmiş olacak ki; geldiği gün gibi aksilikle hareket etmiyor, oyuncularla diyalog kurmaya çalışıyor. Galatasaray zirvede olduğu sürece Tudor'a güven çoğalacaktır. Bir gerçek var ki; camiayı ve taraftarı kendisine inandıracak kişi icraatlarıyla Tudor'dur.

GÜRCAN BİLGİÇ: Tudor bazı prensipleri savundu ve Florya'daki oyuncu imparatorluğunu bitirdi. Son sözün, teknik direktöre ait olduğunu takıma kabul ettirdi. Bu konuda yönetimden aldığı destek sahadaki oyuncuları da koşmaya, mücadele etmeye zorladı. Yalnız daha kriz yaşamadılar. Geriye düştüklerinde veya bir-iki önemli isim eksik olduğunda Tudor'un vereceği kararlar, bize daha doğru bir tartışma ortamı sağlayacak.

MURAT ÖZBOSTAN: Galatasaray, şanslı bir fikstürle kendisini çok fazla zorlamayan rakiplerle karşı karşıya gelerek 9 puan aldı. Bu takımın teknik direktörü şu an Tudor. Hani diyorlar ya 'Hocasız da çıksa bu takım, bu sonuçları yine alır' diye… Ben buna katılmıyorum. İlla ki Tudor'un bu takım üzerinde bir emeği var. Ama kredisi hala yüksek değil. İlk kötü sonuçta eleştiriler başlar.

METİN TEKİN: Bence inanmaya başladılar. Çünkü Tudor, geçen seneden farklı olarak anlaşılabilir bir oyun ortaya koyuyor. Ben ilk geldiğinde onun hangi kriterlere göre alındığını çok sorguladım. Fakat bu sene o tarzını ortaya koymaya başladı. Fizik kaliteye dayalı ve organizasyona dayalı bir oyunu var. Bu ne kadar sürdürülebilir bunu göreceğiz. Çünkü rakipler de bunun gardını alacaktır.







YENİLER KAZAN KALDIRIR!

Şenol Güneş Negrodo, Medel ve Lens gibi yıldızları ısrarla kulübede oturtuyor.. Bu büyük tartışma yarattı.. Sizce ne düşünüyor?

METİN TEKİN: Şenol hoca elindeki potansiyeli en iyi şekilde kullanmaya çalışacaktır. Ben özellikle Negredo ve Medel'i en kısa zamanda takıma oturtacağını düşünüyorum. Zaten Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi de dahil çok maçı var. Bu anlamda onları kullanma şansı olacaktır. Ama bunu kısa sürede hayata geçirmezse, Güneş için sorunlar çıkabilir.

LEVENT TÜZEMEN: Negredo-Medel-Lens transferleri doğru bir kadro mühendisliği değildir. Bu üçlü 'deve dişi' gibi oyuncular olduğundan kulübede sabır göstermezler. Şenol hocanın tavrı net, "Ben iki yıl üst üste şampiyonluk yaşamış kadroyla kol kola yürürüm" diyor. Şampiyon oyuncular hocanın kendilerine karşı gösterdiği vefa dolu davranışı çok iyi biliyorlar ve olası krizlerde Güneş'in yanında yer alırlar.

MURAT ÖZBOSTAN: Güneş'in; Babel'den, Quaresma'dan ve Atiba'dan bir sakatlık olmadığı sürece vazgeçeceğini sanmam. Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları yakında başlayacak. Güneş'in rotasyona ihtiyacı olacak. Ama size şunu söyleyeyim, Lens de Medel de Negredo da yakında kazan kaldırmaya başlarlar. Zaten Medel ilk isyan eden isim oldu.

GÜRCAN BİLGİÇ: Cenk'i, Atiba'yı, Oğuzhan'ı veya Quaresma'yı bir anda silemezsiniz. Yeni gelenlerin de takımın saygısını kazanmadan forma almaları içerdeki dengeyi bozar. Şenol hoca orada oyuncuları mutlu etmek için çalışmıyor. Beşiktaş'ın kazanması için karar veriyor. Güneş'in Şampiyonlar Ligi için kulübedeki yıldızlarının yeteneklerine çok ihtiyacı var.