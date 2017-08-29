 Emre Mor'un yeni adresi belli oldu – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
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    29 Ağustos 2017, Salı
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    Emre Mor'un yeni adresi belli oldu

    Emre Mor'un yeni adresi belli oldu

    Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.

    Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin de gündeminde olan milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.

    İspanyol ulusal haber ajansı EFE'nin haberine göre, Celta Vigo, Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyecek.

    5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan genç futbolcunun yıllık 2 milyon Euro kazanacağı da gelen bilgiler arasında.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:04
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