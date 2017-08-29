Emre Mor'un yeni adresi belli oldu
Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.
Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin de gündeminde olan milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.
İspanyol ulusal haber ajansı EFE'nin haberine göre, Celta Vigo, Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyecek.
5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan genç futbolcunun yıllık 2 milyon Euro kazanacağı da gelen bilgiler arasında.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:04
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G.Saray’ı seçti!
Toplam 8
Yorum
kpt hem kendine hem de gs ya yazık olacak .Wesly'den kurtulduk ikincisini elimizle getirmeye uğraşıyoruz.
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'Bizler inandık siz de inanın'
Toplam 1
Yorum
carsi09 sadece inanmayla olmuyor, rakipler de kesin inaniyordur.Acilen yenilerin takima katkisi sart.gecen seneki kadro sallaniyor.
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''Sıranızı bekleyin''
Toplam 2
Yorum
Hakan Aydoğan Çalışın çalışın çalışın, burada topu unutmazsanız iyi. Takımın dengesini bozdular. Gereksiz transferlerin sonu.
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