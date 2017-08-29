 Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı – Fotomaç – 29 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ağustos 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı

    Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı

    Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.

    Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin de gündeminde olan milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.

    İspanyol ulusal haber ajansı EFE'nin haberine göre, Celta Vigo, Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyecek.

    Dün gece saatlerinde İspanya'ya giden ve bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak, İspanyol ekibinden yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.

    EMRE MOR İMZAYI ATTI
    Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

    1. 29 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:11
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.