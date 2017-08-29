Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı

Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin de gündeminde olan milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.

İspanyol ulusal haber ajansı EFE'nin haberine göre, Celta Vigo, Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyecek.

Dün gece saatlerinde İspanya'ya giden ve bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak, İspanyol ekibinden yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.



EMRE MOR İMZAYI ATTI

Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor 5 yıllık sözleşmeye imza attı.



