Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı
Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Türk yıldızı Emre Mor, 13 milyon euro'ya Celta Vigo'ya transfer oldu.
Borussia Dortmund ile yolları ayırmak üzere olan Emre Mor futbol kariyerini Avrupa'da sürdürme kararı aldı. F.Bahçe'nin de gündeminde olan milli futbolcu, La Liga ekiplerinden Celta Vigo ile anlaştı.
İspanyol ulusal haber ajansı EFE'nin haberine göre, Celta Vigo, Emre Mor için Dortmund'a 13 milyon Euro ödeyecek.
Dün gece saatlerinde İspanya'ya giden ve bugün sağlık kontrolünden geçecek olan Emre Mor, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak, İspanyol ekibinden yıllık 2 milyon Euro ücret alacak.
EMRE MOR İMZAYI ATTI
Borussia Dortmund'dan Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor 5 yıllık sözleşmeye imza attı.
- 29 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 17:11
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
Fsb Baştan clihcy elia hatem ben arfa babacar gustavo gomez lens alınsaydı bugün bunlar yaşanmazdı yazıklar olsun paralar çöpe gitti
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
Fsb Ben arfa alı acaksa gulyanıo neden alındı ne yapmak.isteniyor anlayan varsa birileri aciklasin
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Sportif Direktör F.Bahçe'yi açıkladı
Toplam 13
Yorum
jaws sorunlu oyuncu istemiyoruz gelmesin
Emre Mor Celta Vigo'ya imzayı attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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