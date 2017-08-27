 Alanzinho ve Bangura taraftarlarla buluştu – Fotomaç – 27 Ağustos 2017
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    27 Ağustos 2017, Pazar
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    ve taraftarlarla buluştu

    Alanzinho ve Bangura taraftarlarla buluştu

    Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden 'un yeni transferleri Brezilyalı futbolcu ile Sierra Leoneli oyuncu İbrahim Teteh , taraftarlarla buluştu.

    Kulüp tarafından düzenlenen tekne turuna katılan iki futbolcu, taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

    Taraftarların fotoğraf çektirme isteğini geri çevirmeyen futbolculardan , tatil için Sinop'a gelen bazı Trabzonspor taraftarlarıyla bir süre sohbet ederek hasret giderdi.

    Kulübü Başkanı Ayhan Özhan, yönetim kurulu üyeleri, teknik kadro ve diğer oyuncuların da katıldığı tekne turunda Alanzinho ve , Türk futbolcularla "kolbastı" oynadı ve halay çekti.

    ALANZİNHO: "YİNE BİR KARADENİZ TAKIMINDA FORMA GİYMEKTEN MUTLUYUM"
    Tekne turu sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Alanzinho hem Sinop'la hem de takımla ilgili ilk izlenimlerinin çok olumlu olduğunu söyledi.

    Yeni takımıyla antrenmanlara çıkmaya başladığını anlatan Alanzinho, lig ve Türkiye Kupası'nda hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları gerektiğine işaret etti.

    Brezilyalı futbolcu, Türkiye'de daha önce 5 yıl süreyle Trabzonspor forması giydiğini hatırlatarak, "Trabzon'da çok güzel zamanlarım geçti. Taraftarla çok güzel bir iletişimim var ve hala da sürüyor. Yine bir Karadeniz takımında forma giymekten mutluyum. Bu sezon artık bütün gücümüzü Sinopspor için harcayacağız. Taraftarlarımızın da desteğiyle inşallah hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

    BANGURA: "GÜZEL BİR BAŞLANGIÇ YAPTIM"
    Bangura ise Alanzinho ile aynı anda Sinopspor'a gelmelerinin herkes için büyük sürpriz olduğunu dile getirdi.

    Sinopspor'da ve kentte bir aile havası bulduklarını vurgulayan Bangura, "Türkiye Kupası'nda Yeni Amasyaspor karşısında takım halinde iyi bir sonuç aldık. Ben de iki gol atarak güzel bir başlangıç yaptım. Ama uzun bir sezon ve daha yeni başladık. İlerleyen haftalarda herkesin daha iyi hazır olmasıyla iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    1. 27 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:43
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