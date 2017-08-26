UEFA'dan "FFP" uyarısı
UEFA Başkanı Ceferin, "Finansal Fair Play konusunda kulüplere sürekli tavsiyeler veriyoruz. Bunlara uymamak konusunda ısrar ederlerse, çok ağır cezalar vereceğiz" dedi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yaz transfer döneminde Finansal Fair Play'e (FFP) uymayan kulüplere çok ağır cezalar verileceği konusunda uyarıda bulundu.
Fransa basınına konuşan Ceferin, son dönemlerde yüksek bonservis bedelleri karşılığında yapılan transferlere işaret ederek, "Kulüplerin kurallara saygı duymasını bekliyoruz. Amacımız onlara yardımcı olmak. FFP konusunda kulüplere sürekli tavsiyeler veriyoruz. Bunlara uymamak konusunda ısrar ederlerse, çok ağır cezalar vereceğiz." ifadelerini kullandı.
Paris Saint-Germain'in (PSG) Brezilyalı futbolcu Neymar'ı transfer etmesine de değinen Başkan Ceferin, "Bu uyarım, sadece PSG'ye değil, Avrupa'daki tüm kulüplere. Transfer dönemi henüz kapanmadı ve tüm eylemleri dikkatle takip ediyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Şu anda kulüp adı veremem ama bu konuda çok titiz davranıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yaz transfer sezonunda PSG, 222 milyon avroluk rekor bonservis bedeli karşılığında Barcelona'dan Neymar'ı kadrosuna katmıştı. Barcelona ise ikinci transfer rekorunu kırarak Alman ekibi Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi 105 milyon avro bonservis bedeli ve başarıya bağlı primler karşılığında renklerine bağlamıştı.
UEFA, FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle 4 yıl önce PSG'ye kadro ve transfer bütçesi kısıtlamaları gibi cezalar vermişti.
- 26 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 12:29
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De Souza'ya talip var
Toplam 64
Yorum
sadece o degil volkan-kanenni-topal-neusterder-ozan-hasan-ismail-atıf-strıker-dıar-vanpersi josef bunların hepsini gönder paftan topçu getir yerlerine
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Tolga Ciğerci resitali
Toplam 22
Yorum
murooo1903 BJK sezon basında lucescu fatih terimi getirmeye çalısıyodunuz 3 haftada unuttunuz 3 hafta sonrada tudora imp. dersiniz valla enteresansınız
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6 transfer birden!
Toplam 91
Yorum
saıkın ha ! işişten geçti zaten klüp batık paftakımdan en iyi gençlerialın alper-valbuena-ıssa-şener-guilonu-ekici-elif-in yanına monte edin yeter
UEFA'dan "FFP" uyarısı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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