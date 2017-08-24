İşte FETÖ’nün organizatörü

FETÖ’nün haberleşme ağı Bylock’u kullandığı tespit edilen eski milli kaleci ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ömer Çatkıç’ın, spor camiasındaki himmet toplantılarını düzenlediği ortaya çıktı

Spordaki FETÖ temizliği devam ediyor... Daha önce birçok ismin gözaltına alındığı operasyon kapsamında önceki gün örgütün haberleşme ağı Bylock'u kullandığı tespit edilen Ömer Çatkıç'la ilgili de flaş gelişmeler yaşandı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerinin dün sabah saatlerinde eski milli kalecinin Göktürk'teki evine operasyon düzenlediği öğrenildi. Operasyonda cep telefonu ile evindeki bilgisayarına el konulan 42 yaşındaki Çatkıç'ın, Gülen cemaatindeki görevi de ortaya çıktı. Ömer Çatkıç'ın, spor camiasındaki himmet toplantılarını düzenlediği açıklandı.



OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Emniyet güçleri, Çatkıç'ın düzenlediği himmet toplantılarına katılan diğer sporcu ve futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki günlerde listeye yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor. Bylock kullandığı için daha önce gözaltına alınan Başakşehir'in eski oyuncusu Bekir İrtegün'ün, itirafçı olduğu ve FETÖ ile bağlantılı isimleri savcılığa ilettiği belirtilmişti. Operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ahmet Şan daha sonra Konyaspor'daki görevinden de istifa ettiğini duyurmuştu.