İşte FETÖ’nün organizatörü
FETÖ’nün haberleşme ağı Bylock’u kullandığı tespit edilen eski milli kaleci ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ömer Çatkıç’ın, spor camiasındaki himmet toplantılarını düzenlediği ortaya çıktı
OPERASYONLAR SÜRÜYOR
Emniyet güçleri, Çatkıç'ın düzenlediği himmet toplantılarına katılan diğer sporcu ve futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürürken, önümüzdeki günlerde listeye yeni isimlerin eklenmesi bekleniyor. Bylock kullandığı için daha önce gözaltına alınan Başakşehir'in eski oyuncusu Bekir İrtegün'ün, itirafçı olduğu ve FETÖ ile bağlantılı isimleri savcılığa ilettiği belirtilmişti. Operasyonlar kapsamında geçtiğimiz günlerde Konyaspor Başkanı Ahmet Şan da gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Ahmet Şan daha sonra Konyaspor'daki görevinden de istifa ettiğini duyurmuştu.
- 24 Ağustos 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:43
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
yasin selcuk defol üc senedir yatıyor aldıgı para haram mac başına 25 alıyor senede üc alıyor geri pas yan pas bumu gs nın kaptanı alın sizin olsun ama gitcek
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Arda Turan'dan Selçuk İnan açıklaması
Toplam 50
Yorum
sen işine bak ordan karıştırma 50 bin taraftarın önüne cıkımıcan selcuk hele o yasin siz hemen gidin yoksa kovulacaksınız bu takımı bozmayın bu konuları kapatın arda efend
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Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu için müthiş plan!
Toplam 23
Yorum
POYRAZ Selçuk gider tamamda Avcı,Emre gibi bir adamı başka takıma yollarmı ancak böyle bir cahilliği FB li yöneticiler yapar yaptılarda kendileriyl
İşte FETÖ’nün organizatörü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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