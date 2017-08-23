Toplantıları organize ediyormuş

Akşam gazetesinin haberine göre "FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt ile bağlantılı futbolcular tek tek deşifre edildi. Bylock yazışmaların deşifresinden sonra eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın da bylock kullanıcısı olduğu tespit edildi. İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri sabah saatlerinde Çatkıç'ın Göktürk'deki evine operasyon düzenledi. Çatkıç gözaltına alınırken, cep telefonu ve bilgisayarlarına el konuldu. ByLock'çu olduğu tespit edilen Çatkıç'ın adı Başakşehirli eski futbolcu Bekir İrtegün'ün ifadesinde de geçtiği ortaya çıktı.

İFADESİNDE SÖYLEDİ

Akşam itirafçı olan İrtegün'ün savcıya FETÖ ile bağlantılı spor dünyasını sarsacak isimler verdiğini manşetinden duyurmuştu. Serbest bırakılan İrtegün'ün ifadelerinin ardından savcılığın düğmeye bastığı belirtildi. Çatkıç'ın ByLock üzerinden spor camiasında himmet toplantılarını organize ettiği iddia edildi. Emniyet tarafından ByLock kullanıcılarına yönelik incelemelerin devam ettiği FETÖ ile bağlantılı spor ve sanat camiasından yeni isimlerin de ByLock soruşturmasında ortaya çıkacağı kaydedildi.

ÖNCE İFADE VERDİ SONRA APAR TOPAR İSTİFA ETTİ!

Atiker- Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade verdiği belirtildi. Şan'ın evinde arama yapıldığı, cep telefonuna ve dijital verilere de el konulduğu öğrenildi. İfadesinin ardından serbest bırakılan Şan, istifa ettiğini duyurdu, taraftar ise nefret kustu: Defol buradan!

KÜLÜNK: BUNLARI KİM KORUYOR!

AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Şan'ın serbest bırakılmasını çok sert eleştirdi: Millet adına soruyorum. Bylock'tan gözaltına alınan bu şahıs neden sonra serbest bırakıldı. Bu şahsı koruyan mı var?"