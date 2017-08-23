Roberto Carlos'a hapis cezası
Roberto Carlos, evlilik dışı doğan çocuklarından birine nafaka ödemeyi aksattığı için 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Çocuğun annesi, Roberto Carlos'un ödemediği nafaka miktarı yaklaşık olarak 65 bin lirayı bulunca mahkemeye başvurdu.
''UOL Esporte''nin haberine göre Roberto Carlos uzlaşma teklif etti. Futbolculuk döneminde büyük paralar kazanan ünlü futbolcu, ekonomik zorluk yaşadığını belirtti ve borcunu taksitle ödemeyi önerdi. Davaya bakan kadın yargıç bu beyanı inandırıcı bulmadı ve Roberto Carlos'u 3 ay hapse mahkum etti. Carlos borcunu ödediği takdirde ceza düşecek.
Roberto Carlos'un dokuz çocuğu var. Üç çocuğu ilk evliliğinden. İkisi şimdiki karısı Mariane Luccon'an. Dört çocuğu ise evlilik dışı ilişkilerden.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:26
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Vardar turdan emin
Toplam 1
Yorum
serkan Unuttuğunuz birisi var gardaş Mehmet topal yok o olsaydı tamamdı sizin için maçın başında bir gol atardı iş biterdi bakalım yarın ...
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"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"
Toplam 6
Yorum
sallam cay surda yorum yazmak icin daha cok karekter kullanmaya izin verseniz , ne olur ki ,
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İşte başarıyı getirecek sistem
Toplam 11
Yorum
01.ADANALI.EA BEŞİKTAŞLIYIM. BEŞİKTAŞ FENER NE YAPSALAR NAFİLE. ELİNDE AVUCUNDA BEŞ PARA KALMAYAN G.SARAYI ŞAMPİYON YAPACAKLAR. TAKİP EDİN GÖRECEKSİNİZZZZ
Roberto Carlos'a hapis cezası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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