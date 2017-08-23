 Futbolda Bylock operasyonu – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Futbolda Bylock operasyonu

    Futbolda Bylock operasyonu

    Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Başkanı ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir itirafçının beyanları üzerine başlatılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski milli kaleci da gözaltına alınıp evinde arama yapıldı.

    İki kupalı A.Konyaspor'da Bylock şoku yaşandı. Telefonunda Bylock programı bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve ifadesi sonrası serbest bırakılan A.Konyaspor Başkan görevinden istifa etti. Şan'ın evinde arama yapıldı. Aramada, dijital tüm materyallerle, telefonu ve bilgisayarına el konuldu. Emniyete götürülen Ahmet Şan'ın çok sayıda Bylock görüşmesi yaptığı tespit edildiği kaydedildi.

    Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Şan, ifadesinin ardından savcının talimatıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

    ZARAR VERMEMEK İÇİN
    Ahmet Şan avukatı aracılığı ile duyurduğu istifa açıklamasında, "54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporum'a zarar gelmemesi adına; Konyaspor Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım başkanlık görevinden istifa ediyorum" dedi.

    ÖMER ÇATKIÇ'IN EVİNDE DETAYLI ARAMA
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 43 yaşındaki Çatkıç, dün sabah saatlerinde adresinde gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı. Sorguya alınan Çatkıç, bir dönem milli takım forması giymiş, 2008-2012 yılları arasında ise Antalyaspor'da oynamıştı.
    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:11
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