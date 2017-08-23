Futbolda Bylock operasyonu
Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir itirafçının beyanları üzerine başlatılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski milli kaleci Ömer Çatkıç da gözaltına alınıp evinde arama yapıldı.
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Şan, ifadesinin ardından savcının talimatıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
ZARAR VERMEMEK İÇİN
Ahmet Şan avukatı aracılığı ile duyurduğu istifa açıklamasında, "54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporum'a zarar gelmemesi adına; Konyaspor Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım başkanlık görevinden istifa ediyorum" dedi.
ÖMER ÇATKIÇ'IN EVİNDE DETAYLI ARAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 43 yaşındaki Çatkıç, dün sabah saatlerinde adresinde gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı. Sorguya alınan Çatkıç, bir dönem milli takım forması giymiş, 2008-2012 yılları arasında ise Antalyaspor'da oynamıştı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 08:11
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Perez iddiası
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Yorum
BİR İNGİLİZ MEDYA MASALI..!! SİNAN SATILINCA 100/90 BONSERVİSSİZ WELLİNGTON GELİCEK..!
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Forma artık Soldado’nun
Toplam 1
Yorum
SOW 17 Forma Soldado'nun, Para Robin van Persie'nin, Finansal Fair Play ÇİLESİ FENERBAHÇE'nin..
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Sosa hayırlı olsun
Toplam 1
Yorum
manuel Hala trabzon taraftarini cozememisler su adami alcaginiza abdulkadire ara sira sans verin yusufun yerinde olsun bitsin. paraniz cebinizde kl
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