Futbolda Bylock operasyonu
Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ifadesi alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bir itirafçının beyanları üzerine başlatılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen eski milli kaleci Ömer Çatkıç da gözaltına alınıp evinde arama yapıldı.
Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'ın etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için başvuruda bulunduğu öne sürüldü. Şan, ifadesinin ardından savcının talimatıyla yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
ZARAR VERMEMEK İÇİN
Ahmet Şan avukatı aracılığı ile duyurduğu istifa açıklamasında, "54 yıllık yaşantım boyunca ailemin, büyüklerimin ve şahsıma inanıp benimle yol yürüyenlerin başını öne eğecek kasıtlı hiçbir eylemim olmamıştır. Meşum örgütle hiçbir bağlantımın olmadığı, sonucunda haklılığım ve masumiyetimin ortaya çıkacağına inandığım bu sıkıntılı süreçte büyük sevdama, Konyasporum'a zarar gelmemesi adına; Konyaspor Derneği üyeliğinden ve dolayısıyla büyük zaferleri yaşadığım başkanlık görevinden istifa ediyorum" dedi.
ÖMER ÇATKIÇ'IN EVİNDE DETAYLI ARAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 43 yaşındaki Çatkıç, dün sabah saatlerinde adresinde gözaltına alındı ve evinde arama yapıldı. Sorguya alınan Çatkıç, bir dönem milli takım forması giymiş, 2008-2012 yılları arasında ise Antalyaspor'da oynamıştı.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:31
-
Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
Tarafkartal Ligin bitmesine 5 hafta yok... Lig daha yeni başladı... 2 maç kötü oynayan takımlara kazandınız, daha dün takıma sövüyordunuz. Şimdi ne oldu
-
Samir Nasri: İstanbul kulüplerinden teklif aldım
Toplam 5
Yorum
Bravo Vallahi bu takımı Şenol hocaya vereceksin Şampiyonlar Ligi'nde final oynatır. Bir Antalyalı olarak umarım hakettiği yerde olur Antalyaspor.
-
Şampiyonluk oranları değişti!
Toplam 3
Yorum
CİMBOMBOMBOM ELEŞTİRMEK İSTEMEM AMA 2 HAFTA İÇİNDE BEŞİKTAŞ NE YAPTI BİLEMEM AMA GALATASARAYIN OYNADIĞI OYUN ORTADA BURADA TAM AKSİNE 2.10 GALATASARAY TM
Futbolda Bylock operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.