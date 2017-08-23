"Emre Mor'un hayatını kararttılar!"

Akşam'ın özel haberine göre, Fenerbahçe ve Milan'ın transfer gündeminde olan Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan'la ani bir karar alarak yollarını ayırması sonrası şok eden gerçekler ortaya çıktı.

20 yaşındaki yıldız oyuncunun annesi Güzela Hanım'ın da bu ayrılık kararında etkili olduğu iddiası üzerine, iki tarafı da tanıyan aile dostlarından bir isim tüyler ürperten açıklamalar yaptı.

İşte o açıklamalar...

"Muzzi Özcan menajerliğini yaptığı pek çok sporcuyu 'snus' isimli bir madde kullanmaya teşvik ediyor. Emre Mor da bu maddeyi kullananlardan biriydi ve bağımlı hale gelmişti. Snus krizine girdiği zaman mutlaka kullanma ihtiyacı duyuyordu. İlk başlarda sporculara stresli durumlarla başa çıkmak için önerdiği bu madde, bağımlılık yaptığında onların hayatını karartıyor. Hatta bir keresinde Milli Takım kampında Hakan Çalhanoğlu'na da denetmişler, çocuk idmana çıkamamış."

"Bu çocukların kurtulması için bu bilgileri açıklamak zorunda olduğumu hissettim. Gerekirse bu konuda size her türlü bilgi ve belgeyi de verebilirim. Ben defalarca kendisini uyardım. Hatta Afganistanlı ortağı var Bariz, o da bunu yapmaması konusunda defalarca uyardı ama vazgeçmedi. Kullananları salaklaştırıyor, uyuşturuyor. Beynini bitiriyor. Kafayı kaldıramıyorlar, konuşmaktan bile aciz hale geliyorlar. Bir soru sorsan cevap alamıyorsun."

"Muzzi kendisi de bağımlı. Öyle ki tatil için gittiği Tland'dan bu maddeyi temin etmek için Almanya'ya geliyor. Emre dışında başka sporcularına da kullandırdığı şeklinde bilgiler var. O yüzden Emre'yi kaybetti. Emre Mor'un geçmişte de ailevi sorunları vardı."

EMRE'NİN ANNESİ GÜZELA HANIM: "Kanser tedavisi gördüm, çok şükür kurtuldum. Ancak bunlar beni kalp hastası ettiler."

Muzzi Özcan'la, Emre Mor'un yollarını ayırmasında çok önemli bir etkisi olan annesi Güzela Hanım da olup bitenler yüzünden çok dertli. Aile çevresine yaşadığı kötü olayları anlatan Güzela Hanım'ın 3 ay önce beyin tümörü nedeniyle, kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Bu sürecin de Emre Mor'un hayatının alt-üst olmasında önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Ancak annesi tedaviye cevap verip, iyi olduktan sonra Emre, Muzzi Özcan'la ilişkisi devam ettiği için kendini bu maddeden kurtaramadı. Bu yaşananlara isyan eden anne Güzela Hanım'ın "Kanser tedavisi gördüm, kurtuldum ama bu yaşananlar yüzünden kalp hastası oldum. Oğlumun içinde bulunduğu durumdan kurtulması için her türlü yardımı yaparım. Bunlara daha fazla müsaade etmem. Şimdi yeni bir sayfa açtık" dediği öğrenildi.

İsviçre tarafından 'Sigara tiryakilerinin' bağımlılıktan kurtulması için üretilen 'Snus' tütün, tuz ve bazı karışımlardan oluşan nikotin torbacıklar şeklinde üretiliyor. Ağız ve üst dudak ile diş ve damak arasına yerleştirilerek kullanılan bu madde, dışarıdan bakıldığında fark edilemiyor. Özellikle sigara içmeyenlerde uyuşturucu etkisi yaratıyor. İsviçre dışındaki Avrupa ülkelerinin hemen hemen tamamında satışı yasak olan madde alındıktan 20 dakika sonra etkisini gösteriyor ve yarım saat sonra uyuşmaya neden oluyor. Bir tür esrar etkisi yapıyor.