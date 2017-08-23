Arda Turan'la ilgili yazışmalar sızdırıldı!
2010 Dünya Kupası'nda tıbbi amaçlı yasaklı madde kullanan futbolcuların isimlerini sızdıran Fancy Bears'ın yayınladığı 2018 Dünya Kupası'na ait yeni belgelerde Arda Turan'la ilgili yazışmalar da yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından FIFA Antidoping ajansına gönderilen Arda Turan'a ait sağlık raporu ve Terapötik kullanım istisnası başvurusuyla ilgili 4 adet e-posta sızdırıldı.
FIFA Antidoping Ajansı yetkililerinin raporla ilgili nasıl bir yol izleyecekleri konusunda kendi aralarında yaptıkları fikir alışverişlerinin de yer aldığı e-posta'larda Arda Turan'la ilgili bir başvuru ve sağlık raporu da ek olarak yer alıyor.
Sızdırılan yazışmalarda Arda Turan'ın sırtındaki bir problemle ilgili olarak tedavisinde 'triamcinolone' kullanılmasıyla ilgili talep yer alıyor.
Eklenen raporda Arda Turan'ın sırtındaki problemler için tüm yöntemlerin kullanıldığı ancak sonuç alınmadığı belirtilirken son seçenek olarak sözü edilen 'Triamcionolon' etken maddesini içeren müdahaleye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
Yazışmalarda ise sorunun gerçekten 'Triamcionolon' kullanımını gerektirip gerektirmediği tartışılırken bu konuyla ilgili bir karar verilmesi isteniyor.
Sızdırılan bilgilerde başvuru sonucuna dair bir bilgi ise yer almıyor.
Triamcionolon (Triamsinolon), Dünya AntiDoping Ajansı'nın yasaklı madde listesinde yer alıyor ve sporcuların bu maddeyi tedavi amaçlı kullanabilmesi için izin alınma zorunluluğu bulunuyor.
- 23 Ağustos 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:25
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Kombinede lider Galatasaray
Toplam 2
Yorum
MERT Bursa taraftarına da bravo gerçekten. Ama takımları bu sene de çok zayıf. Acil çok iyi transferler yapmalılar. Yoksa bu sene kurtaramazlar
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Fenerbahçe tur için sahaya çıkıyor
Toplam 7
Yorum
zafer olabilir demirelin hatasından topu kaçırmasından fb goller yiyebilir. ancak bjk de goller yiyebilir
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İşte Valbuena gerçeği!
Toplam 12
Yorum
SELAMİ BİZE SON DERE İYİ BİR FORVET VE ORTA SAHA GEREKLİYLEN YAPTIKLARI TRANSFERLER HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Arda Turan'la ilgili yazışmalar sızdırıldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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