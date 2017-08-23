 Arda Turan'la ilgili yazışmalar sızdırıldı! – Fotomaç – 23 Ağustos 2017
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    23 Ağustos 2017, Çarşamba
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    Arda Turan'la ilgili yazışmalar sızdırıldı!

    Arda Turan'la ilgili yazışmalar sızdırıldı!

    2010 Dünya Kupası'nda tıbbi amaçlı yasaklı madde kullanan futbolcuların isimlerini sızdıran Fancy Bears'ın yayınladığı 2018 Dünya Kupası'na ait yeni belgelerde Arda Turan'la ilgili yazışmalar da yer alıyor.

    Türkiye Futbol Federasyonu tarafından FIFA Antidoping ajansına gönderilen Arda Turan'a ait sağlık raporu ve Terapötik kullanım istisnası başvurusuyla ilgili 4 adet e-posta sızdırıldı.

    FIFA Antidoping Ajansı yetkililerinin raporla ilgili nasıl bir yol izleyecekleri konusunda kendi aralarında yaptıkları fikir alışverişlerinin de yer aldığı e-posta'larda Arda Turan'la ilgili bir başvuru ve sağlık raporu da ek olarak yer alıyor.

    Sızdırılan yazışmalarda Arda Turan'ın sırtındaki bir problemle ilgili olarak tedavisinde 'triamcinolone' kullanılmasıyla ilgili talep yer alıyor.

    Eklenen raporda Arda Turan'ın sırtındaki problemler için tüm yöntemlerin kullanıldığı ancak sonuç alınmadığı belirtilirken son seçenek olarak sözü edilen 'Triamcionolon' etken maddesini içeren müdahaleye ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.



    Yazışmalarda ise sorunun gerçekten 'Triamcionolon' kullanımını gerektirip gerektirmediği tartışılırken bu konuyla ilgili bir karar verilmesi isteniyor.

    Sızdırılan bilgilerde başvuru sonucuna dair bir bilgi ise yer almıyor.

    Triamcionolon (Triamsinolon), Dünya AntiDoping Ajansı'nın yasaklı madde listesinde yer alıyor ve sporcuların bu maddeyi tedavi amaçlı kullanabilmesi için izin alınma zorunluluğu bulunuyor.

    1. 23 Ağustos 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:25
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