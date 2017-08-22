Muzzi Özcan'dan flaş açıklamalar

Beyaz TV'de katıldığı programda açıklamalarda bulunan Muzzi Özcan, Emre Mor'un milli takıma katılması sürecinde kendisine bazı haksızlıkların yapıldığını dile getirirken "Bazı olaylar oldu. Milli Takım'da bana yapılanları asla affetmeyeceğim. Şahsıma edilmeyen laf kalmadı" dedi.

Emre Mor ile aralarında sıkı bir ilişki olduğundan da söz eden Özcan, medyanın konuyla ilgili yanlış bilgilendirdiğini dile getirirken şunları söyleri:

"Benim zoruma giden, medyanın insanları yanlış bir şeklde yönlendirmesi ve konunun bu noktaya gelmesi oldu. Futbol dünyası Emre ile nasıl bir ilişkim olduğunu bilir. Milli Takım'da bazı insanlar benim hakkımda onu yanlış yönlendirdi. Beni kötüleyip yanlış bir izlenim yarattılar."

Konuyla ilgili yaşananların Emre Mor ile kendisi arasında olduğunu belirten Muzzi Özcan, kendisine yapılanların çok ağırına gittiğini söylerken sosyal medyadan yaptığı paylaşımda zamanı geldiğinde açıklama yaparak olanları aydınlatacağını ifade etti.



