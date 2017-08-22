Eski milli kaleci Bylock'tan gözaltında!
Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı. Bir itirafçı ifadesi yönünde hakkında soruşturma başlatılan Çatkıç’ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.
Ömer Çatkıç hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı.
Sorguya alınan Çatkıç'ın 2008 – 2012 yılları arasında son olarak Antalyaspor'da forma giydiği biliniyor. Şu anda bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Ömer Çatkıç'ın Bursaspor ile ilgisi olmamasına rağmen kulübün 2010 yılındaki şampiyonluk kutlama anında fotoğraf karesine girmesi dikkat çekmişti.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 10:39
-
Savunma tamam
Toplam 6
Yorum
Meth35 isabetli olmus.bence serdar koray ahmet türkiye ligi için yeterli.olursa vida geçiyordu gönlümden.bence bonservis verilmeden.vidayla ocak ayı için sözleşme imzalanmalı.
-
Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 69
Yorum
UltrAslan ey fenerli uyan, seni makaraya sariyorlar, oyuncak ettiler bu yöneticiler menejerler emrenin geldigi falan yok, gelse care de olmaz.
-
Bu onur yeter
Toplam 6
Yorum
baksoy Bu takımda RODELLEGA varken N.DOYE , Yusuf ERDOĞAN ve BONGONDO varken BERO tercihi yapan biçare hocamızı sorguya çekin ?
Eski milli kaleci Bylock'tan gözaltında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.