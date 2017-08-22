Alanzinho, Sinopspor’da
Brezilyalı ünlü futbolcu Alanzinho, amatör lig takımı Sinopspor ile anlaşma sağladı.
Sinopspor Başkanı Ayhan Özhan bu sene çok güçlü bir takım kurmaya çalıştıklarını ve hedeflerinin şampiyon olarak 3. Lig'e çıkmak olduğunu belirtti. Alanzinho ise transfer ile ilgili yaptığı açıklamalarda, "Öncelikle tekrar Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Sinop'a geldiğim için de çok mutluyum. Bu teklifi aldıktan sonra gerçekten çok sevindim. Beni burada görmek isteyen insanlara çok teşekkür ederim. Beni burada görmek istediler ve ellerinden geleni yaptılar. Benim Türkiye sevgimi herkes biliyor. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışmak istiyorum. Hayatımda her zaman mücadeleci bir insan oldum. Bu takımda benim için yeni bir mücadele olacak. Elimizden geleni yapıp büyük hedeflere ulaşacağız" dedi.
- 22 Ağustos 2017, Salı
- Güncelleme: 12:11
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Volkan yıkılırsa takım çöker
Toplam 5
Yorum
aslan demirel olmazsa takım hep galibiyet alır 2 basit gol yiyor takım bitiyor 2 yıldır volkan çok geriledi yaşlandı topu tutamıyorsan yumrukla
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Emre Mor menajerini neden değiştirdi
Toplam 1
Yorum
hafızahmet41 gelmezse kendi için hayırlı olur şimarık çocuk menajeride para avcısı zaten emre ajx da felan oynar oraya gitsin bence çok gelişir
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'Sneijder’in dinamizmi G.Saray’a yetmezdi!'
Toplam 6
Yorum
Yetti Gari Belhanda nın yediği olurdu son 20 dakika oyuna girerdi ancak .
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