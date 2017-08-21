 Gökdeniz şov: 1 gol, 3 asist – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Gökdeniz şov: 1 gol, 3 asist

    Gökdeniz şov: 1 gol, 3 asist

    Trabzonspor'un eski yıldızı yıllardır kariyerini 'da sürdürüyor.

    37 yaşına gelen tecrübeli yıldız yine eski günlerinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtlamaya devam ediyor. Rusya Ligi'nde evinde Anzhi'yi 6-0'lık skorla mağlup ederken sahada Gökdeniz'in şovu vardı. 37 yaşındaki yıldız 1 gol kaydederken, takım arkadaşlarına da 3 asist yaptı. maç sonu ayakta alkışlandı.
    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökdeniz şov: 1 gol, 3 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.