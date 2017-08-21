 Ay-yıldızlılar final grubuna yükseldi – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
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    21 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Ay-yıldızlılar final grubuna yükseldi

    Ay-yıldızlılar final grubuna yükseldi

    Almanya'da düzenlenen 'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'ı 9-2 yendi.

    Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell sponsorluğundaki Görme Engelliler Milli Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan müsabakada Gürcistan ile karşılaştı.

    Milliler, karşılaşmadan Hasan Şatay'ın 7, Emrah Öcal'ın 2 golüyle 9-2 galip ayrıldı.

    Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle final grubuna yükselmeyi garantileyerek, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

    Milli takım, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü İspanya ile karşı karşıya gelecek.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:45
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