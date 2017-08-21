Ay-yıldızlılar final grubuna yükseldi
Almanya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Gürcistan'ı 9-2 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF'nin "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell sponsorluğundaki Görme Engelliler Milli Takımı, Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan müsabakada Gürcistan ile karşılaştı.
Milliler, karşılaşmadan Hasan Şatay'ın 7, Emrah Öcal'ın 2 golüyle 9-2 galip ayrıldı.
Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle final grubuna yükselmeyi garantileyerek, İspanya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Milli takım, B Grubu'ndaki dördüncü maçında 23 Ağustos Çarşamba günü İspanya ile karşı karşıya gelecek.
- 21 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:45
-
Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 33
Yorum
Enteresan Ne diyor bu adam :) Anlayan var mı?
-
Trabzonspor kaçan galibiyete yanıyor!
Toplam 11
Yorum
ts1461 Agır tank N'doye'la oynarsan bu sonuca razi gelirsin.Tercih yanislari macin berabere bitmesine neden oldu yazik.
-
Emre Mor Fenerbahçe'de
Toplam 33
Yorum
yorumsuz Türkçe'mi bu dil? Ne ce konuşuyorsun?
Ay-yıldızlılar final grubuna yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.