 Alanzinho, BAL ekibi Sinopspor ile prensipte anlaştı – Fotomaç – 21 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ağustos 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    , BAL ekibi Sinopspor ile prensipte anlaştı

    Alanzinho, BAL ekibi Sinopspor ile prensipte anlaştı

    Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Sinopspor, Brezilyalı futbolcu ile prensip anlaşmasına vardı.

    Kulüp başkanı Ayhan Özhan, yaptığı açıklamada, prensip anlaşmasına vardıkları 'nun yarın kente geleceğini söyledi.

    Alanzinho'nun Sinopspor'a transferi konusunda oyuncunun kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardıklarını ifade eden Özhan, "Alanzinho şu an İstanbul'da ve yarın uçakla Sinop'a gelecek. Kendisine güzel bir karşılama yapacağız. Daha sonra kulüpte resmi sözleşme imzalanacak. Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

    Özhan, Alanzinho ile bir yıllık sözleşme imzalayacaklarını belirterek, yeni sezon öncesi iddialı bir takım oluşturma çabası içinde olduklarını kaydetti.

    Mor-beyazlı kulüp, daha önce de Bursaspor ve Şanlıurfaspor'da forma giyen Sierra Leoneli futbolcu İbrahim Teteh Bangura'yı renklerine bağlamıştı.

    1. 21 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Alanzinho, BAL ekibi Sinopspor ile prensipte anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.