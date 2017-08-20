 Aboubakar hat-trick yaptı – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    hat-trick yaptı

    Aboubakar hat-trick yaptı

    Porto, 'ın hat-trick yaptığı maçta Moreirense'yi 3-0 yendi.

    Portekiz Ligi'nin 3. haftasında Porto, Estadio do Dragao'da konuk ettiği Moreirense'yi Vincent Aboubakar'ın golleri ile 3-0 mağlup etti.

    Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Kamerunlu golcü, 18, 21 ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. , bu sezon ligde çıktığı 3. maçta 4. golünü atmış oldu.

    Porto, bu galibiyetin ardından 3 maç sonunda yoluna kayıpsız devam etti ve 9 puana çıktı. Moreirense ise 2 puanda kaldı.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:37
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