Aboubakar hat-trick yaptı
Porto, Aboubakar'ın hat-trick yaptığı maçta Moreirense'yi 3-0 yendi.
Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta geçiren Kamerunlu golcü, 18, 21 ve 77. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Aboubakar, bu sezon ligde çıktığı 3. maçta 4. golünü atmış oldu.
Porto, bu galibiyetin ardından 3 maç sonunda yoluna kayıpsız devam etti ve 9 puana çıktı. Moreirense ise 2 puanda kaldı.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:37
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Abdullah Trabzon tarihi bir maç çıkarıcak... Fenerin dağıldığı gün bu gün...
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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sedat bu aykut bızı çok aglatıcak ondan çok çekıcez....eskı aynı fılmı baştan seyredıcezzzzz.orta takım hocası
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Fenerbahçe - Trabzonspor | CANLI
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FB Aykut berabere kalalım yeter kadrosu kurmuş 1 kaleci 7 defans 3 forvet maç istanbul da ve karşında manu,real,barca yok yine hüsran.
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