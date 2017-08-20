 Aboubakar coştu – Fotomaç – 20 Ağustos 2017
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    20 Ağustos 2017, Pazar
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    coştu

    Aboubakar coştu

    Portekiz Ligi’nin 2.hafta maçında Porto ile Moreirense karşı karşıya geldi.

    Estadio do Dragao Stadı'ndaki maçta Vincent başarılı performansıyla dikkat çekti. Mücadelenin 18.dakikasında açılışı yapan Vincent Kamerunlu golcü, 3 dakika sonra bir kez daha sahneye çıktı ve ilk yarıda attığı 2 golle takımını soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

    Aboubakar'ın ilk golünde asisti yapan isim eski Galatasaraylı Alex Telles oldu.

    Aboubakar istekli performansıyla taraftarını mest ederken, Kamerunlu yıldızı transfer etmek için 12 milyon euroluk teklif sunan Marsilya cephesini ise endişelendirdi.
    1. 20 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:54
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