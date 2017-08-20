Aboubakar coştu
Portekiz Ligi’nin 2.hafta maçında Porto ile Moreirense karşı karşıya geldi.
Aboubakar'ın ilk golünde asisti yapan isim eski Galatasaraylı Alex Telles oldu.
Aboubakar istekli performansıyla taraftarını mest ederken, Kamerunlu yıldızı transfer etmek için 12 milyon euroluk teklif sunan Marsilya cephesini ise endişelendirdi.
- 20 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:54
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Fabri yerini bilmiyor
Toplam 23
Yorum
fabri kaleciler ayaklarıyla değil elleriyle oynar eli önemli ayapı değil
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Yaşlandıkça zorlanıyor
Toplam 16
Yorum
bırakın bu işleri şakamısınız siz ya şuan ligin en iyi stoperi tartışmasız yanına kimse yaklaşamaz bırakın bu ayakları
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Topal yıkıldı
Toplam 12
Yorum
alex10 beter ol..kameninin dibindesin nekadar defansif oynadığımızın kanıtı. 4 stoperle olmaz bu iş. desouza topal ozan gitmeli.
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