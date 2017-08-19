Millilerimiz Belçika'ya gol yağdırdı
Almanya'da düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ilk maçında Belçika'yı 7-0 mağlup etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında Belçika ile karşılaştı.
Başkent Berlin'de oynanan müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Kahraman Gurbetoğlu, Emrah Öcal, Hasan Şatay (2), İbrahim Üzüm ve Recep Aydeniz (2) kaydetti.
Son Avrupa şampiyonu unvanıyla organizasyona katılan milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:47
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Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
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