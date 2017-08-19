 Millilerimiz Belçika'ya gol yağdırdı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Millilerimiz 'ya gol yağdırdı

    Millilerimiz Belçika'ya gol yağdırdı

    Almanya'da düzenlenen 'nda , B Grubu'ndaki ilk maçında 'yı 7-0 mağlup etti.

    Futbol Federasyonunun (TFF) "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği, Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği Görme Engelli Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında ile karşılaştı.

    Başkent Berlin'de oynanan müsabakada ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri Kahraman Gurbetoğlu, Emrah Öcal, Hasan Şatay (2), İbrahim Üzüm ve Recep Aydeniz (2) kaydetti.

    Son Avrupa şampiyonu unvanıyla organizasyona katılan milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında yarın Rusya ile karşılaşacak.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:47
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