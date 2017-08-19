Milliler İngiltere'ye diş geçiremedi
U17 Milli Futbol Takımı, İngiltere'de düzenlenen St George's Park Turnuvası ilk maçında ev sahibi İngiltere'ye 3-2 mağlup oldu.
Türkiye, turnuvadaki ikinci maçında 20 Ağustos Pazar günü TSİ 20.00'de İtalya ile oynayacak.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:46
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RVP’yi Soldado sakatlamış!
Toplam 2
Yorum
ihtiyar fenerli RVP nin sakatlığı ne zaman geçecekde takıma katkı sağlayacak doğrusu merak konusu bu.
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Denayer transferi hakkında konuştu
Toplam 1
Yorum
yaşar ersoyu Bu tip oyuncularla vakit kaybetmek doğru değil.
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Carole Fransa yolcusu
Toplam 3
Yorum
Meth35 bütün sezon linnes ve carole ile olmaz sol beke asamoah şart yedeği linnes olur.stoperede vida alınmalı bence denayeri bende çok seviyorum ama klübü sıkıntı çıkarıyor.
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