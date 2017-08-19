Gökdeniz'li Rubin Kazan farklı kazandı
Rusya Premier Lig'deki 7. hafta karşılaşmasında Rubin Kazan, sahasında Anzhi'yi 6-0 mağlup etti.
Ev sahibi takım, 4 ile 31. dakikalarda Jonathas de Jesus ve 15. dakikada Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.
Rubin Kazan, 62. dakikada Elmir Nabiullin, 85. dakikada Yann M'Vila ve 86. dakikada Maxime Lestienne ile 3 gol daha bularak müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.
2008'den bu yana Rubin Kazan'da forma giyen 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, müsabakada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:55
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İşte Kocaman'ın 'Fırtına' planı
Toplam 30
Yorum
Mehmet063 Hücum futbolunu özledik Aykut hoca sende iyi karakterli birisin ama futbolda heyecan aşılamalı t.direktör gol olunca sevinmeli zico ucuyordu
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
öğretici bence cristiano ronaldo kadar etkili bir futbolcu olur ! o da atletik yetenekleri sayesinde oynuyor zaten futbolu ! bolt ondan daha da üstün
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 46
Yorum
MERT Gerçeklikten çok çok uzak, birinin beyin fırtınası yapmak maksatlı bir lafını bu kadar günlerce haber yapmaya gerek varmı?
Gökdeniz'li Rubin Kazan farklı kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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