 Gökdeniz'li Rubin Kazan farklı kazandı – Fotomaç – 19 Ağustos 2017
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    19 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Gökdeniz'li farklı kazandı

    Gökdeniz'li Rubin Kazan farklı kazandı

    Rusya Premier Lig'deki 7. hafta karşılaşmasında , sahasında Anzhi'yi 6-0 mağlup etti.

    Ev sahibi takım, 4 ile 31. dakikalarda Jonathas de Jesus ve 15. dakikada Türk futbolcu 'in kaydettiği gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün kapattı.

    , 62. dakikada Elmir Nabiullin, 85. dakikada Yann M'Vila ve 86. dakikada Maxime Lestienne ile 3 gol daha bularak müsabakadan 6-0 galip ayrıldı.

    2008'den bu yana Rubin Kazan'da forma giyen 37 yaşındaki Gökdeniz Karadeniz, müsabakada 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek alınan galibiyette önemli rol oynadı.

    1. 19 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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