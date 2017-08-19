Bakanlık harekete geçti
İçişleri Bakanlığı futbolda şiddetin önlenmesi için harekete geçti. Avrupa’daki maçları yakın takibe alacak olan Bakanlık, görevlendireceği bir heyet ile Avrupa derbilerinde alınan güvenlik önlemlerini yerinde görecek. Heyet ilk olarak dünyanın en önemli derbileri arasında gösterilen Glasgow Rangers-Celtic maçını inceleyecek.
Avrupa Maçları İzlenecek
Bakanlık ayrıca spor müsabakalarında uygulanacak güvenlik tedbirleri ile ilgili olarak, Avrupa'da yapılacak olan maçları yakın takibe alacak. Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan bir heyet, Avrupa ülkelerinde yapılacak olan maçları inceleyecek. Heyet, maçlarda alınan güvenlik önlemlerini, kalabalık yönetimini, kolluk kuvvetlerinin taraftar grupları arasında çıkan olaylara müdahalesini, maç bitiminde stadın güvenli şekilde boşaltılması gibi tedbirleri yerinde inceleyecek.
İlk durak İskoçya
Özellikle Avrupa'daki büyük derbileri inceleyecek olan heyet, bu kapsamda ilk olarak 21-25 Eylül tarihleri arsasında İskoçya'ya gidecek. 23 Eylül'de yapılacak olan ve dünyanın en önde gelen derbileri arasında gösterilen Glasgow Rangers-Celtic futbol maçını izleyecek olan heyet, maç öncesinde, esnasında ve sonrasında alınan güvenlik önlemlerini görecek, yabancı görevlilerden bilgi alacak.
- 19 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:17
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Sinan Gümüş imzaya kaldı
Toplam 4
Yorum
gs1980 GALATASARAY dan gitmek isteyen gidebilir bize oynamayınca küsen adam lazım değil fazla şımarttık
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Eyvah yine mi sen?
Toplam 9
Yorum
Vasat Oyuncular Hocam bu Cenk, Beck, Fabri, Tosic, vasat oyuncular ya hiç bir etki gösterme gibi niyetleri yok adamların
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‘En iyi forvetimiz Topal’dı’
Toplam 5
Yorum
fbli Aykut ne yapsin, transferler ismi olup kendisi bitmis tipler , be yonetim oyuncunun gecmisi degil gelecegine bakin biraz
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