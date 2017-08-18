TFF'den Barcelona'ya destek

TFF'nin Twitter hesabında 3 dilde yayımlanan mesajda, "Tüm düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Barcelona halkı ile." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri de Twitter hesaplarından İngilizce olarak başsağlığı dileklerini paylaştı.