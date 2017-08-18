TFF'den Barcelona'ya destek
Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona kentinde dün yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için TFF, sosyal medya hesabından Türkçe, İspanyolca ve İngilizce olarak başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF'nin Twitter hesabında 3 dilde yayımlanan mesajda, "Tüm düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Barcelona halkı ile." ifadesi kullanıldı.
Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri de Twitter hesaplarından İngilizce olarak başsağlığı dileklerini paylaştı.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:41
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Vardar yarası!
Toplam 72
Yorum
sami topal diyor ki golu ben attim, rakip takimin tabelasina yazmislar. olur mu oyle sey, o kadar da cabaladim yani,
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Galatasaray'dan sıra dışı transfer
Toplam 9
Yorum
Galatasaray 1905 Abi efsane fikir ya süper düşünmüşler olimpiyatlarin Ronaldo su gibi adam alırlarsa bütün takımlar için iyi olur lig için efsane olur
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Demba Ba’ya ‘temiz’ kağıdı
Toplam 13
Yorum
bjk neyn kafası bu 17 yabancı vaken bazıları yabancı sınrını bılmıyor herhalde
TFF'den Barcelona'ya destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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