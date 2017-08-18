 TFF'den Barcelona'ya destek – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    TFF'den Barcelona'ya destek

    TFF'den Barcelona'ya destek

    Türkiye Futbol Federasyonu, İspanya'nın Barcelona kentinde dün yaşanan terör saldırılarında hayatını kaybedenler için TFF, sosyal medya hesabından Türkçe, İspanyolca ve İngilizce olarak başsağlığı mesajı yayımladı.

    TFF'nin Twitter hesabında 3 dilde yayımlanan mesajda, "Tüm düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenler, aileleri ve Barcelona halkı ile." ifadesi kullanıldı.

    Öte yandan, Galatasaray ve Beşiktaş kulüpleri de Twitter hesaplarından İngilizce olarak başsağlığı dileklerini paylaştı.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:41
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