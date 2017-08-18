Olaylı maçla ilgili 55 kişi yakalandı
Göztepe ile Eskişehir arasında oynanan TFF 1.Lig play-off finalinde meydana gelen olaylarla ilgili 72 şüpheliden 55'inin yakalandığı öğrenildi.
Göztepe-Eskişehirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açılan soruşturmada 72 kişi hakkında "Örgüt üyesi olmak"tan gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, olayda ihmali olduğu belirtilen 227 güvenlik görevlisi için idari soruşturma açıldı.
4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final maçında olaylar çıkmıştı. Sahaya atılan birçok yanıcı madde nedeniyle oyun birden fazla kez durmuştu.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:22
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 22
Yorum
vinyadur tamamen menajer haberi , volkana piyasa yatırmaya çalışıyorlar , şenol hoca istemez istese bile fikret başkan kulubun kapısından içeri almaz
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Vardar yarası!
Toplam 65
Yorum
tamer Mehmet TOPAL,VOLKAN DEMİREL ÖZELLİKLE OZAN TUFAN,ALİ ,İSMAİL,ŞENER,VAN PERSİNİN TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ ACİL. .FB.DEN BİR CACIK OLMAZ.
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Vardar yarası!
Toplam 65
Yorum
FB-CH-55 A. Kocaman hadi göreyim şimdi de oynat Topal'la Souza'yı aynı takımda. Hakeme dua et verdi kırmızıyı Souza'ya da bizi iki maç rahatlattı. Mesele Ozan Tufan filan degil. Messi gelse Kocaman böyle ve bu kadar oynatır. Ilk dönemindeki futbolun aynısını oynatıyor adamın kafası böyle, biz hala futbolcu gelecek düzelecek düşüncesindeyiz.
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