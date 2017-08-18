Olaylı maçla ilgili 55 kişi yakalandı

Göztepe-Eskişehirspor maçında yaşanan olaylarla ilgili açılan soruşturmada 72 kişi hakkında "Örgüt üyesi olmak"tan gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonla 55 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, olayda ihmali olduğu belirtilen 227 güvenlik görevlisi için idari soruşturma açıldı.

4 Haziran'da Eskişehirspor ile Göztepe arasında oynanan TFF 1. Lig play-off final maçında olaylar çıkmıştı. Sahaya atılan birçok yanıcı madde nedeniyle oyun birden fazla kez durmuştu.