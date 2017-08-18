Luce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takım ile ilgili Lucescu’dan bilgi alırken, yaklaşan Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde başarılar diledi.
MAÇLAR 2 VE 5 EYLÜL'DE
Lucescu, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na gitme yolunda çok önemli olan Ukrayna ve Hırvatistan sınavlarında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2 Eyül'de kendisiyle aynı puanda (11) olan Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Eylül'de ise 13 puanlı lider Hırvatistan'ı Eskişehir'de ağırlayacak.
KEYİFLİ FUTBOL SOHBETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndaki makamında kabul ettiği Mircea Lucescu ile keyifli bir futbol sohbeti gerçekleştirdi. Kendisi de eski futbolcu olan Erdoğan, 2018 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'a güvendiğini belirtirken Rumen hocaya başarı dileklerini iletti.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:51
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Volkan Şen Kartal yolunda
Toplam 19
Yorum
Cem Karaal Birakin bu isleri, Volkan'dan topcu olmaz. FBye transfer olurken BJK ya gelmek istemedi, o zaman da Senol hoca BJK da idi
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Ozan Tufan'a tepki!
Toplam 33
Yorum
fb uzun lafın kısası, bu yönetimle, aykutla fener lige ve avrupaya havlu atmış zaten
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Forvet aranıyor!
Toplam 8
Yorum
Hasan Gürsel Sanki de ileri uca top taşınıyor da orada yeteneksiz forvet varmış gibi... Forvete top taşıyacak oyuncalara da acilen ihtiyaç vardır...
Luce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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