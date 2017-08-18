 Luce Saray'da – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    Luce Saray'da

    Luce Saray'da

    , milli takım ile ilgili Lucescu’dan bilgi alırken, yaklaşan Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde başarılar diledi.

    , Türk futbolunun zirvesindeki isimler TFF Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanvekili Ali Dürüst ve A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yu, Beylerbeyi Sarayı'ndaki makamında kabul etti. Fatih Terim ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Rumen teknik direktör Lucescu'ya yeni görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol takımının durumuyla ilgili de bilgi aldı. Keyifli bir futbol sohbetinin gerçekleştiği buluşmada TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Başkanvekili Ali Dürüst de Erdoğan'a Türk futbolunun durumuyla ilgili bilgi verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF heyetine yaklaşan Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde başarı diledi.

    MAÇLAR 2 VE 5 EYLÜL'DE
    Lucescu, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na gitme yolunda çok önemli olan Ukrayna ve Hırvatistan sınavlarında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2 Eyül'de kendisiyle aynı puanda (11) olan Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Eylül'de ise 13 puanlı lider Hırvatistan'ı Eskişehir'de ağırlayacak.



    KEYİFLİ FUTBOL SOHBETİ
    , Beylerbeyi Sarayı'ndaki makamında kabul ettiği ile keyifli bir futbol sohbeti gerçekleştirdi. Kendisi de eski futbolcu olan Erdoğan, 2018 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'a güvendiğini belirtirken Rumen hocaya başarı dileklerini iletti.
    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:01
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