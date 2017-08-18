Luce Saray'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takım ile ilgili Lucescu’dan bilgi alırken, yaklaşan Ukrayna ve Hırvatistan maçları öncesinde başarılar diledi.
MAÇLAR 2 VE 5 EYLÜL'DE
Lucescu, Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na gitme yolunda çok önemli olan Ukrayna ve Hırvatistan sınavlarında ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 2 Eyül'de kendisiyle aynı puanda (11) olan Ukrayna ile deplasmanda karşılaşacak. 5 Eylül'de ise 13 puanlı lider Hırvatistan'ı Eskişehir'de ağırlayacak.
KEYİFLİ FUTBOL SOHBETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndaki makamında kabul ettiği Mircea Lucescu ile keyifli bir futbol sohbeti gerçekleştirdi. Kendisi de eski futbolcu olan Erdoğan, 2018 Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'a güvendiğini belirtirken Rumen hocaya başarı dileklerini iletti.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:01
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
Luce Saray'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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