FOTOMAÇ 26 yaşında!

Kurulduğu 1991 yılından beri Türk Spor Basını'na yön verenGazetesi, 26. doğum gününü büyük bir coşku ile kutladı.'ndeki töreneda katıldı26. yaş günü pastasını keserken, gazete çalışanları da her zamanki gibi omuz omuzaydı.Gazetesi'nde görüşlerini kamuoyu ile paylaşan spor yazarları dakutlamalarına katıldı.Törende Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Yayın Yönetmenimiz'ı tebrik ederken, tüm ekibe başarılarının devamını diledi.'ın doğum wwgünü pastası belki Spor Servisi içinde kesildi ancak çalışanlar olarakbizi'nın zirvesine oturtan siz değerli okurlarımız da her zaman yanımızdaydınız. Yeni sezonda da yine envehaberleri sizlere ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Siz değerli okurlarımıza büyük sürprizlerimiz devam edecek.