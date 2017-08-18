FOTOMAÇ 26 yaşında!
1991 yılından beri spor gazeteciliğinin mihenk taşı olan FOTOMAÇ, 26 yaşına bastı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan’ı tebrik etti.
ALBAYRAK'TAN KUTLAMA
Törende Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'ı tebrik ederken, tüm ekibe başarılarının devamını diledi. FOTOMAÇ'ın doğum wwgünü pastası belki Spor Servisi içinde kesildi ancak çalışanlar olarak 26 yıldır bizi Türk Spor Basını'nın zirvesine oturtan siz değerli okurlarımız da her zaman yanımızdaydınız. Yeni sezonda da yine en doğru ve ayrıntılı haberleri sizlere ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Siz değerli okurlarımıza büyük sürprizlerimiz devam edecek.
- 18 Ağustos 2017, Cuma
- Güncelleme: 03:10
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
yazık Bir galatasaraylı olarak;aykut hocanın kişiliğini çok severim ama fenere şuanda gelmesi yanlıştı.fener kajer,lens,sowsuz iyice kan kaybetmiş
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Aykut Kocaman: Bazı şeyler ters gidiyor
Toplam 37
Yorum
asil lacivert gelmenle Lens ve Stoch'un gidişi bir oldu, bunlar winner oyunculardı ama sebepte malum zaten...
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Fenerbahçe Üsküp'te TOPAL'ladı: 2-0
Toplam 97
Yorum
erman Rövanşta gol atar ama yemeden duraibilir mi bilemiyoruz. . kyer aranıyor!!!
FOTOMAÇ 26 yaşında! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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