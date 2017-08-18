 FOTOMAÇ 26 yaşında! – Fotomaç – 18 Ağustos 2017
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    18 Ağustos 2017, Cuma
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    26 yaşında!

    FOTOMAÇ 26 yaşında!

    1991 yılından beri spor gazeteciliğinin mihenk taşı olan , 26 yaşına bastı. Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan’ı tebrik etti.

    Kurulduğu 1991 yılından beri Türk Spor Basını'na yön veren FOTOMAÇ Gazetesi, 26. doğum gününü büyük bir coşku ile kutladı. FOTOMAÇ Spor Servisi'ndeki törene Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak da katıldı. FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan 26. yaş günü pastasını keserken, gazete çalışanları da her zamanki gibi omuz omuzaydı. FOTOMAÇ Gazetesi'nde görüşlerini kamuoyu ile paylaşan spor yazarları da 26. doğum günü kutlamalarına katıldı.

    ALBAYRAK'TAN KUTLAMA
    Törende Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak, Genel Yayın Yönetmenimiz Zeki Uzundurukan'ı tebrik ederken, tüm ekibe başarılarının devamını diledi. FOTOMAÇ'ın doğum wwgünü pastası belki Spor Servisi içinde kesildi ancak çalışanlar olarak 26 yıldır bizi Türk Spor Basını'nın zirvesine oturtan siz değerli okurlarımız da her zaman yanımızdaydınız. Yeni sezonda da yine en doğru ve ayrıntılı haberleri sizlere ulaştırmak için gece gündüz çalışacağız. Siz değerli okurlarımıza büyük sürprizlerimiz devam edecek.

    1. 18 Ağustos 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 03:10
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