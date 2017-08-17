Futbol efsanesi, teknik direktörlüğünü yaptığı BAE ekibi Al Fujairah ile Hollanda’da kampa girdi. Kulübün organizatörü Atalay Mutlu, FOTOMAÇ’a yaptığı açıklamada “Onu görmek için İtalya ve Almanya’dan gelenler var. Taraftar yoğunluğundan idmanları kapattık” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Fujairah takımı teknik direktörlüğüne getirilen Arjantin'li ünlü futbol adamı Diego Armando Maradona Hollanda'yı salladı. Tüm zamanların en büyük futbol adamlarından birisi olan efsane, yeni takımı ile Hollanda'nın Mierlo kasabasında yaptığı kamp sırasında herkesin büyük ilgisini çekiyor. Maradona'yı özellikle Napoli'li taraftarların yakından takip etmesi dikkatlerden kaçmıyor. Maradona'nın takımının organizasyonu yapan Türk Organizatör Atalay Mutlu, Fotomaç'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:



İSTANBUL'A DAVET ETTİK

"Taraftarlar her gün otelin önünde saatlerce Diego'yu görmek için sırada bekliyorlar. İtalya'dan Maradona'yı görmek için Napoli'den bile akın akın taraftarlar geliyor. Hollanda, Almanya, Belçika'dan da çok sayıda seveni gelip Maradona'ya sevgi gösterilerinde bulunuyor. Yoğunluktan dolayı tüm idmanları taraftara kapatmak zorunda kaldık." Mutlu, Maradona'yı önümüzdeki ocak ayında İstanbul ya da Antalya'ya davet ettiklerini de söyledi.



BASIN ORDUSU TAKİP EDİYOR

Maradona'yı her adamında basın ordusu takip ediyor. Ünlü futbol adamı, taraftarlardan da yoğun ilgi görürken, önü sık sık fotoğraf çektirmek isteyenlerce kesiliyor.